Propone Diputado eliminar barreras en acceso al deporte para personas con discapacidad

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Chilpancingo, Gro., a 01 de Abril de 2026.— El diputado Arturo Álvarez Angli presentó una iniciativa para reformar el artículo 85 de la Ley 697 de Cultura Física y Deporte del Estado y los Municipios de Guerrero, con el objetivo de garantizar que, en la creación y adecuación de instalaciones deportivas municipales, se incorporen condiciones de accesibilidad y libre desplazamiento para personas con discapacidad y adultos mayores.

La propuesta busca fomentar el deporte adaptado y eliminar las barreras físicas en los espacios deportivos de la entidad.

En tribuna, el legislador señaló que el deporte es un derecho humano fundamental, establecido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respaldado por diversos instrumentos internacionales, por lo que su promoción y acceso en condiciones de igualdad constituyen una responsabilidad del Estado.

Asimismo, informó que en Guerrero, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, alrededor de 213 mil 615 personas viven con alguna discapacidad, de las cuales el 54.4 por ciento enfrenta dificultades de movilidad y el 42.6 por ciento presenta limitaciones visuales. Además, la población adulta mayor asciende a 443 mil 534 personas, lo que representa el 12.5 por ciento del total en la entidad, sectores que enfrentan barreras constantes para acceder a instalaciones deportivas seguras.

Por ello, la iniciativa plantea que en la construcción y adecuación de espacios deportivos se incorporen elementos como rampas, elevadores, pisos táctiles, barras de apoyo y superficies antideslizantes, con el fin de garantizar condiciones de movilidad segura, autonomía y una mejor calidad de vida para estos grupos.

Finalmente, destacó que esta reforma busca avanzar en la inclusión y la justicia social, en congruencia con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y con los objetivos de la Agenda 2030, particularmente en lo relativo a la salud, el bienestar y la reducción de desigualdades, promoviendo una sociedad más equitativa y accesible para todas y todos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de la Juventud y el Deporte para su análisis y dictaminación.