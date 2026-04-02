Diputada impulsa reforma para garantizar igualdad de personas con discapacidad y crear protocolo de atención a huérfanos por violencia

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 01 de Abril del 2026.– La diputada Érika Isabel Guillén Román presentó una iniciativa de reforma a la Ley Número 812 para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, con el objetivo de obligar a las autoridades estatales y municipales a implementar medidas concretas de inclusión, accesibilidad y ajustes razonables que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de este sector de la población.

En tribuna, la legisladora señaló que la propuesta busca fortalecer el artículo 51, ya que, si bien la ley reconoce el derecho a la igualdad sustantiva, es necesario reforzar los mecanismos que permitan hacer exigibles estas garantías en la práctica institucional.

Asimismo, enfatizó la importancia de atender esta problemática, pues, de acuerdo con datos del INEGI, en Guerrero viven aproximadamente 82 mil 200 niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad, quienes enfrentan barreras estructurales que limitan su acceso a la educación, la salud y la participación comunitaria. Esta situación se agrava por factores como la pobreza, que afecta al 68.8 por ciento de la población infantil en la entidad.

Por ello, la iniciativa propone que los ayuntamientos y el Gobierno del Estado no solo aseguren el acceso físico a los espacios, sino que también proporcionen apoyos especializados, servicios de atención integral y herramientas de comunicación accesible, adaptadas a las necesidades particulares de cada menor. Además, plantea que las autoridades realicen las adecuaciones administrativas y presupuestales necesarias para que la inclusión sea una realidad en todos los ámbitos de la vida social y educativa, promoviendo la autonomía progresiva y el interés superior de la niñez.

PUNTO DE ACUERDO

Adicionalmente, la legisladora integrante del Grupo Parlamentario del PRD presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero a que, en el ámbito de sus atribuciones y a través de las áreas competentes, diseñe, emita e implemente el Protocolo de Atención Integral para la Niñez en Situación de Orfandad por Violencia.

Este protocolo tendría como finalidad establecer mecanismos de identificación, atención, acompañamiento psicosocial, seguimiento educativo y restitución integral de derechos para niñas, niños y adolescentes en esta condición.

La diputada expuso que, si bien en muchos casos estas niñas y niños son acogidos por sus familias, estas enfrentan limitaciones que dificultan garantizar su bienestar integral.

“El protocolo propuesto busca articular acciones institucionales para brindar protección integral a la niñez afectada, garantizando el interés superior de la niñez y el cumplimiento de los compromisos constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos”, concluyó Érika Guillén.

El punto de acuerdo fue turnado a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para su análisis y dictaminación.