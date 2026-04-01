Atienden al sector transporte de la Costa Chica; se evaluarán sus peticiones: Francisco Rodríguez

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El subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez atendió a un grupo de transportistas



Ometepec, Gro., a 31 de Marzo del 2026.– En el marco de la gira de trabajo encabezada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en la región Costa Chica, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, sostuvo un encuentro directo con transportistas, a quienes escuchó y brindó atención inmediata a sus planteamientos.

Durante la jornada, más de 500 transportistas recibieron a las autoridades estatales, manifestando su reconocimiento por la apertura al diálogo y el respaldo brindado al sector, además de exponer diversas necesidades relacionadas con la movilidad y la infraestructura en la región.

En seguimiento a las instrucciones de la gobernadora, el subsecretario atendió de manera puntual las solicitudes de los trabajadores del volante, quienes acudieron a esta gira de trabajo para plantear sus demandas.

En este sentido, los transportistas destacaron la disposición de Rodríguez Cisneros para escuchar y canalizar sus peticiones, agradeciendo la atención oportuna.

Como parte de esta agenda, también se sostuvo una reunión con el alcalde de Ometepec, Rigoberto Chacón Melo, donde se dio continuidad a los planteamientos presentados por los líderes de seis sitios de taxis, con el objetivo de avanzar en soluciones que mejoren las condiciones del servicio y beneficien a la población.

En el encuentro participaron el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González, así como el director general del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Enrique Ramírez Barrios, con quienes se reiteró la importancia de fortalecer la coordinación institucional.

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso de atender a todos los sectores sociales, privilegiando el diálogo y la atención directa para seguir impulsando el desarrollo de las regiones de Guerrero.