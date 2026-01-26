Propone Diputado exhorto para ampliar Padrón de “Pensión Guerrero” para Adultos Mayores

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 25 de Enero del 2026.– El diputado Juan Valenzo Villanueva (Morena) consideró que las secretarías de Finanzas y Administración y de Bienestar, así como el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, deben realizar adecuaciones presupuestales y administrativas que permitan incrementar el padrón de beneficiarios del programa “Pensión Guerrero”, en su vertiente de envejecimiento digno, a fin de incorporar a nuevas personas mayores de 60 años.

En el Acuerdo Parlamentario que analiza la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social y de Atención a los Adultos Mayores, el legislador destaca que las personas adultas mayores han dedicado su vida al trabajo, al hogar, al campo, al comercio y al servicio comunitario, por lo que se les debe ofrecer un programa que crezca.

Agregó que varias personas, principalmente adultas mayores, le han expresado que sus necesidades superan la cobertura actual del programa, por lo que es necesario fortalecerlo.

Recordó que el apoyo económico que reciben, aunque es modesto, contribuye a mitigar algunas de sus necesidades básicas.

“Es un programa noble, pensado para brindar tranquilidad en una etapa de la vida en la que todos deberíamos sentirnos acompañados”, expresó.

Por ello, propone exhortar a las dependencias correspondientes para que, de manera coordinada, contemplen una partida presupuestal específica que permita dar de alta a nuevos beneficiarios, con el objetivo de que ninguna persona quede excluida por una regla administrativa.