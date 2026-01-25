Propone Diputada Araceli Ocampo apoyo económico para estudiantes que representen a Guerrero

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 25 de Enero del 2026.- La diputada Araceli Ocampo Manzanares propuso establecer un Programa de Apoyo Económico Específico destinado a cubrir los gastos de las y los estudiantes que, por sus méritos, representen oficialmente al estado de Guerrero.

La iniciativa, que adiciona el artículo 110 Bis de la Ley de Educación del Estado de Guerrero, destaca que la entidad cuenta con un capital humano invaluable, reflejado en el talento de su comunidad estudiantil en diversas áreas: académica, cultural, científica y deportiva. Sin embargo, el costo inherente a la participación en competencias de representación estatal, nacional e internacional se convierte en una barrera económica que, en muchos casos, dificulta el acceso a plataformas de crecimiento y visibilidad.

La legisladora señaló que el apoyo económico constituye una medida compensatoria para garantizar la igualdad de oportunidades y remover los obstáculos de orden económico que impiden el ejercicio pleno del derecho a la educación en su dimensión de alto rendimiento y representación.

“Al respaldar la participación de las y los educandos en competencias académicas, culturales, científicas o deportivas, el Estado reconoce y fomenta activamente el despliegue de su personalidad, aptitudes y capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades, tal como lo exige el derecho internacional en materia educativa y de desarrollo”, refirió.

Agregó que, con este programa, se fortalecen los principios de disponibilidad, accesibilidad —que exige que la educación sea económicamente asequible—, aceptabilidad y adaptabilidad, al reconocer que las necesidades educativas de estudiantes con talentos excepcionales van más allá del currículo estándar y requieren apoyo logístico y financiero especializado para competir en escenarios de alto nivel.

Finalmente, aseguró que establecer este apoyo económico directamente en la Ley constituye una inversión estratégica que genera beneficios inmediatos y de largo plazo para la sociedad guerrerense, al facilitar que el talento juvenil compita y triunfe.

La iniciativa se analiza en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

Adición a la Ley de Artesanías

Con el fin de crear y regular una Plataforma Digital Estatal de Comercio Electrónico que permita la venta directa de artesanías, elimine el intermediarismo, garantice ingresos justos para las personas artesanas y proteja la autenticidad del patrimonio cultural de Guerrero, la diputada Araceli Ocampo Manzanares también propuso adicionar una fracción XVII —recorriéndose las subsecuentes— a los artículos 15 y 15 Ter de la Ley de Protección y Fomento a las Artesanías.

En su propuesta, que analiza la Comisión de Artesanías, señaló que la creación de esta plataforma pública no solo permitiría la comercialización de artesanías a precios justos, asegurando que el ingreso llegue íntegro a manos de quienes las producen, sino que también funcionaría como un sello de autenticidad frente al plagio industrial.