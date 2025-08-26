Propone Diputado impulsar el desarrollo rural sustentable con Reformas a la Ley

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 26 de Agosto del 2025.- El diputado Rafael Martínez Ramírez propuso reformas y adiciones a la Ley 814 de Desarrollo Rural Sustentable del Estado para establecer las bases para el desarrollo rural bajo principios de equidad, inclusión, sostenibilidad, productividad, soberanía alimentaria, así como el reconocimiento y respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos, conforme al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado del Grupo Parlamentario de Morena señala que entre las reformas y adiciones planteadas destaca garantizar el lenguaje incluyente y no discriminatorio, por lo que la comunicación y documentación oficial derivada de la aplicación de esta Ley deberá utilizar expresiones incluyentes y evitar cualquier forma sexista o discriminatoria; promover la traducción de materiales informativos a lenguas originarias cuando el contexto territorial así lo requiera y garantizar las libertades individuales, sociales y empresariales reconocidas en la Constitución federal y estatal.

Asimismo, de aprobarse se actualizarán definiciones fundamentales en materia rural, incorporando conceptos como agricultura sustentable, comercio justo, soberanía alimentaria, equidad de género, interculturalidad, participación ciudadana y sustentabilidad, entre otros, para dar mayor claridad al marco legal y fortalecer la planeación, gestión y ejecución de políticas públicas en el sector rural.

En lo referente a la planeación y participación social, la propuesta de reforma establece que las comunidades indígenas y afromexicanas tendrán derecho a intervenir en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo rural, garantizando procesos de consulta previa, libre e informada, conforme a la Constitución y los tratados internacionales.

De igual manera, se propone fortalecer el papel del Consejo Guerrerense para el Desarrollo Rural Sustentable, el cual deberá contar con una integración plural, representando a mujeres, juventudes, pueblos indígenas, afromexicanos y organizaciones campesinas, y sus decisiones serán tomadas de manera colegiada, bajo principios democráticos, interculturales y de inclusión.

El Consejo también estará obligado a evaluar el desarrollo rural sustentable mediante indicadores de equidad, inclusión, diversidad cultural, cuidado ambiental y soberanía alimentaria, c9uyos resultados deberán hacerse públicos en formatos accesibles y multilingües cuando sea necesario.

La iniciativa de reformas y adiciones fue turnada a la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero para su trámite correspondiente.