Arranca operativo interinstitucional para reforzar la seguridad en la Costa Chica

Es un acuerdo de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz para fortalecer y brindar mayor seguridad a la población

Florencio Villareal, Gro., a 28 de Agosto del 2025.– Con el objetivo de fortalecer la seguridad, la gobernabilidad y la paz social en la región Costa Chica, el gobierno del estado de Guerrero, en coordinación con las fuerzas armadas, puso en marcha el Operativo Interinstitucional Costa Chica Segura desde las instalaciones del 48 Batallón de Infantería, en Cruz Grande.

El arranque estuvo encabezado por el general Ernesto José Zapata Pérez, comandante de la IX Región Militar, y el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, quien destacó que esta acción responde a los acuerdos establecidos en la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, y como parte de una respuesta de atención integral a la región de la Costa Chica, reforzando el trabajo conjunto con municipios, fuerzas armadas y comunidades para proteger la integridad de la población.

Rodríguez Cisneros llamó a las autoridades municipales a cumplir su papel como primeros respondientes en la prevención del delito, manteniendo diálogo y coordinación con comisarios y delegados. Asimismo, exhortó a canalizar de manera institucional cualquier inconformidad o queja contra los cuerpos de seguridad.

Durante el banderazo del operativo se informó que más de 600 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, entre otras instituciones, participarán en patrullajes, puestos de control y actividades preventivas, siempre en apego a la normatividad y con pleno respeto a los derechos humanos.

Asistieron al evento el secretario de Seguridad Pública, Daniel Antonio Ledezma Ozuna; el fiscal general del Estado, Zapacna Jesús Torres Ojeda; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán; mandos de la Guardia Nacional y la 27 Zona Militar, así como la coordinadora con funciones de presidenta municipal de Ayutla de los Libres, Elizabeth Calixto Leyva, para dar cumplimiento a los acuerdos de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz.

En el evento el general Zapata Pérez exhortó a presidentas y presidentes municipales, comisarios y autoridades locales a sumarse al esfuerzo interinstitucional, garantizando una coordinación permanente con la Guardia Nacional y el Ejército, bajo el respeto a los derechos humanos y a los usos y costumbres de las comunidades.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos celebró la puesta en marcha del operativo, reiterando que el organismo dará acompañamiento permanente para asegurar que las acciones de seguridad se realicen con apego a la legalidad y respeto a los derechos fundamentales.

Finalmente, el secretario de Seguridad Pública, Daniel Antonio Ledezma Ozuna, convocó a los municipios a profesionalizar y certificar a sus cuerpos policiales, con el fin de brindar un servicio confiable, cercano a la ciudadanía y orientado a consolidar la paz y la estabilidad en la Costa Chica.