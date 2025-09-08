Propone Diputado instalar semáforos peatonales y sonoros en beneficio de personas con discapacidad visual

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 07 de Septiembre del 2025.- El diputado Juan Valenzo Villanueva presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Guerrero para establecer la instalación obligatoria de semáforos peatonales y sonoros con dispositivos de cuenta regresiva, lo que permitirá garantizar accesibilidad a personas con discapacidad visual y mayor seguridad a todos los peatones.

Durante su intervención en tribuna, el legislador recordó que en diciembre de 2020 se reconoció a nivel constitucional el derecho a la movilidad y seguridad vial, derecho que se reforzó con la expedición de la Ley General en 2022 y, recientemente, con la Ley 849 de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Guerrero en 2024. Sin embargo, consideró que aún persiste un vacío legal, pues la normatividad no contempla de manera explícita la instalación de semáforos peatonales ni sonoros en las principales vialidades.

Valenzo expuso que los semáforos actuales en Guerrero están diseñados únicamente para vehículos, lo que limita la accesibilidad universal que la propia ley reconoce. Esta carencia afecta principalmente a las personas con discapacidad, entre ellas quienes enfrentan limitaciones visuales o de movilidad, lo cual incrementa los riesgos al cruzar calles y avenidas.

El diputado presidente de la Comisión de Atención a los Adultos Mayores informó que de acuerdo con datos del INEGI, el 8.4 por ciento de la población en Guerrero vive con alguna discapacidad, lo que convierte a la entidad en una de las de mayor prevalencia en el país.

Por ello, la propuesta plantea instalar este tipo de semáforos en zonas de alta concentración peatonal, como escuelas, hospitales, asilos y áreas urbanas de gran afluencia, así como dar independencia y seguridad a las personas con discapacidad, fortalecer los derechos humanos y la igualdad de condiciones en la movilidad.

“Esta medida hará más efectiva la aplicación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, asegurando que la infraestructura vial responda verdaderamente a las necesidades de toda la población y garantizar los derechos humanos de quienes históricamente han sido relegados a un segundo plano”, finalizó el legislador.

La iniciativa de reforma se analiza al interior de la Comisión de Transportes para su análisis y dictaminación.