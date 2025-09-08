El PRD no está terminado; hoy tiene un nuevo comienzo: Erika Guillén Román

Anuncio

Es el partido de luchas históricas, que conserva el cariño de la gente, afirmó la diputada local

Acapulco, Gro., a 08 de Septiembre del 2025.- La diputada local del Distrito 4 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Erika Guillén Román afirmó que en Guerrero, este partido sigue vivo y está volviendo a sus orígenes, que son la izquierda, las causas de la gente y la lucha social.

Durante un encuentro con simpatizantes de la Unidad Habitacional José López Portillo, en la colonia Mozimba, la legisladora estuvo acompañada por el presidente estatal del PRD, Evodio Velázquez Aguirre e importantes liderazgos de este partido en Acapulco.

Ante vecinos que le manifestaron su apoyo, Erika Guillén afirmó que en este nuevo comienzo, el PRD está buscando la organización con los ciudadanos.

“Estamos buscando y recordando lo que históricamente hizo este partido, que fue ver que las personas en sus colonias y en sus calles querían mejoras, que había desigualdad e injusticia social y decidió organizarse”, indicó la legisladora.

“Así se construyó un partido que fue parteaguas para la democracia en este país, e impulsor de que hubiera alternancia en el poder, votando por partidos y personas diferentes”, dijo la legisladora del PRD.

Reconoció que hubo decisiones cupulares que no favorecieron al partido y lo llevaron a perder su registro nacional, pero también es cierto que hoy miles de guerrerenses refrendan su cariño al PRD.

“El PRD no está terminado, el PRD tiene un nuevo comienzo. Es un partido que está regresando a su origen, la izquierda, las causas de la gente y la causa social”, remarcó.

Añadió que el PRD tiene la convicción de que mientras haya gente que lo necesite, va a seguir existiendo. “Y no estamos solos, somos un grupo de hombres y mujeres con experiencia, que trabaja con bríos y que sabemos que el PRD, no se borra, no se dobla y que retomamos la herencia histórica del partido con responsabilidad y compromiso”, puntualizó la diputada local.