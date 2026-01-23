Propone Diputado la creación del catálogo Estatal del Patrimonio Arquitectónico del Estado

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 22 de Enero del 2026.– El diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón (Morena) presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley 444 para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural del Estado, con el objetivo de fortalecer la protección del patrimonio arquitectónico y urbano mediante la ampliación de la definición de bienes históricos y la creación del Catálogo Estatal del Patrimonio Arquitectónico como un instrumento público y digital para su conservación y puesta en valor.

El legislador explicó que la propuesta busca actualizar el marco jurídico estatal para garantizar una protección integral del patrimonio arquitectónico y urbano de Guerrero, reconociéndolo como un elemento fundamental de la identidad cultural, la memoria histórica y el desarrollo sostenible de la entidad.

Por ello, se propone incluir expresamente tipologías arquitectónicas como la religiosa, civil, militar, industrial, funeraria, habitacional y vernácula, así como conjuntos urbanos y rurales con valor arquitectónico vinculados al paisaje cultural.

Asimismo, se plantea la creación del Catálogo Estatal del Patrimonio Arquitectónico, instrumento público, digital y permanentemente actualizado, integrado al Registro Único del Patrimonio Cultural y Natural del Estado, el cual permitirá identificar, clasificar y difundir los inmuebles con valor histórico, cultural o arquitectónico, facilitando su conservación, restauración y aprovechamiento responsable, en coordinación con los municipios y las instancias federales competentes.

También se contempla el fortalecimiento de las atribuciones de la Secretaría de Cultura y de los ayuntamientos para desarrollar políticas públicas de protección del patrimonio arquitectónico, establecer programas de conservación urbana, implementar criterios urbanísticos diferenciados en zonas protegidas y fomentar el uso sustentable de los inmuebles patrimoniales, así como la creación de mecanismos de monitoreo y actualización permanente del inventario patrimonial, con el fin de identificar bienes en riesgo y planificar acciones de intervención oportunas.

La iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Cultura para su análisis y dictaminación.