Diputada propone garantizar paridad de género en subsecretarías y direcciones generales

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 22 de Enero del 2026.- La Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos analiza una iniciativa presentada por la diputada Ana Lilia Botello Figueroa, que reforma el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con el propósito de garantizar la paridad de género e igualdad sustantiva en el nombramiento de las personas titulares de las subsecretarías, direcciones generales y organismos públicos descentralizados y desconcentrados, extendiendo así esta obligación constitucional a los primeros y segundos niveles de la administración pública estatal.

Al presentar la propuesta ante el Pleno, indicó que el objetivo central de la iniciativa es fortalecer el reconocimiento legal y efectivo de los derechos de igualdad de las mujeres, al considerar que, si bien se han registrado avances, éstos han sido lentos y aún persisten brechas estructurales que limitan su participación en los espacios de poder y toma de decisiones.

Explicó que la igualdad debe entenderse no sólo desde el plano normativo, sino como una realidad tangible en la vida pública. En ese sentido, destacó que el Estado tiene la obligación de eliminar los obstáculos sociales, políticos, culturales y económicos que históricamente han afectado a las mujeres.

La diputada Botello Figueroa recordó que este principio tiene sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en los artículos 4°, 41 y 123, así como en diversos instrumentos internacionales. Incluso señaló que la propia Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero reconoce la paridad de género como un elemento esencial para asegurar una participación equilibrada de mujeres y hombres en la vida institucional.

“La igualdad no es una concesión, sino un derecho, y con esta propuesta se da un paso firme para hacerlo efectivo en la administración pública del estado”, concluyó la legisladora integrante del Grupo Parlamentario de Morena.