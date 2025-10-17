Propone Diputado que Ayuntamientos prevengan y erradiquen el trabajo infantil en Guerrero

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 16 de Octubre del 2025.- Para visibilizar, prevenir y erradicar el trabajo infantil, el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón propone que los municipios del Estado instalen una Comisión Interinstitucional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en la Edad Permitida Municipal.

Lo anterior, en un Acuerdo parlamentario que analizan las Comisiones Unidas de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de Desarrollo Económico y Trabajo, y al que se adhirieron los Grupos Parlamentarios de Morena, PVEM, PRI, PRD y el diputado Julián López Galeana.

Y es que el legislador argumenta que el trabajo infantil es una de las formas más crudas de violencia estructural contra la niñez, que se trata, sin lugar a duda, de una grave vulneración a los derechos humanos que obstaculiza el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, perpetúa ciclos de pobreza y alimenta desigualdades históricas que duelen como sociedad.

Aseguró que resulta inaceptable que en pleno siglo XXI haya niñas y niños que, en lugar de asistir a la escuela, se vean obligados a trabajar para sobrevivir, exponiéndose a riesgos físicos, emocionales y sociales.

Explicó que además de tratados internacionales para la protección de la niñez, Guerrero también ha dado pasos importantes como la creación, en el 2014, de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, para coordinar políticas públicas en esta materia.

Sin embargo, aseguró que aún falta mucho por hacer, por lo cual plantea que los 84 Ayuntamientos y el Concejo Municipal de Ayutla de los Libres instalen una Comisión Interinstitucional Para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en la Edad Permitida Municipal.

Así como instituir que el día 12 de cada mes, las y los trabajadores del Gobierno del Estado porten una prenda de color azul, como un gesto simbólico pero significativo en favor de la erradicación del trabajo infantil.