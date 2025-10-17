Cuando hay visión y voluntad, la infraestructura pública se convierte en bienestar: Evelyn Salgado

Anuncio

Encabeza la Gobernadora la apertura del Centro Estatal de Servicios (antes edificio inteligente)

En este espacio se concentran diversas dependencias estatales; para acercar los servicios a la población

Acapulco, Gro., a 16 de Octubre del 2025.- “Hoy estamos demostrando que la infraestructura pública se convierte en bienestar cuando hay visión, cuando hay voluntad”, afirmó la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la apertura del Centro Estatal de Servicios, en donde se concentran diversas dependencias estatales, para acercar los servicios, brindar atención a la población y facilitar el acceso a los distintos trámites.

Ante servidoras y servidores públicos de las diversas dependencias, la jefa del Ejecutivo estatal, refrendó su compromiso para ofrecer a la población un gobierno cercano a la gente, con sentido social y moderno, priorizando la atención eficaz y con calidez, mediante la integración de los servicios de dependencias como la Secretaría de Finanzas y Administración, Acabús, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Turismo, C-5, Registro Público de la Propiedad, por mencionar algunas.

La mandataria estatal destacó que la administración que encabeza, tomó la decisión de rehabilitar y adecuar el llamado edificio inteligente, para devolverle su propósito original y convertirlo en una verdadera Casa del Pueblo, funcional, de puertas abiertas y digno, para toda la ciudadanía.

“Ya no queremos que las familias tengan que dar vueltas de un lugar y otro, queremos que encuentren aquí un gobierno eficiente, cercano y con sentido social. Yo estoy segura que esta apertura y esta nueva dinámica de tener varias dependencias en este lugar, va a favorecer mucho, sobre todo, a las y los acapulqueños”, explicó.

Salgado Pineda detalló que actualmente este edificio concentra a poco más de mil 320 trabajadores, tanto de dependencias estatales como federales y explicó que además de los beneficios para la población, se genera un ahorro directo en gastos por renta de inmuebles, enfocando esos recursos a la generación de más y mejor infraestructura y acciones a favor de la población.

“Este edificio aquí estaba, pero si no hubiera habido la voluntad de darle un buen uso, y sobre todo, con la sensibilidad también, porque se le pudo dar uno, dos, tres usos diferentes, pero nosotros pensamos en la población acapulqueña, que muchas veces tenía que pagar uno, dos, tres, cuatro pasajes, para poder realizar sus gestiones. Hoy, en un mismo lugar pueden realizar varias gestiones al mismo tiempo y se van a ahorrar también el transporte, se van a ahorrar tiempo”, explicó.

Durante su participación, el Oficial Mayor de la Secretaría de Finanzas y Administración, Ricardo Salinas Méndez destacó los esfuerzos realizados para lograr la rehabilitación de este edificio, lo que se traduce en el uso eficaz de los recursos públicos. Explicó que, gracias a esta reorganización, se logró un ahorro en rentas y servicios generales, por más de 12 millones de pesos anuales.

“Hoy por instrucciones de nuestra gobernadora, lo recuperamos y actualizamos para ponerlo verdaderamente al servicio de la gente, porque somos de la idea que hay que darle uso a las cosas que ya le costaron al pueblo y este edificio representa eso, el aprovechamiento responsable de los recursos públicos y la transformación con hechos”, dijo.

A nombre de las y los servidores públicos, Laura Verónica Cervantes Hernández, directora del Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia de la Secretaría de la Mujer, agradeció el trabajo realizado, que se refleja en la puesta en funcionamiento de este edificio, dotando de más y mejores condiciones para los integrantes de las diferentes dependencias y sobre todo, un espacio digno para la población.

“Admiramos profundamente su incansable trabajo, su visión y liderazgo, que sin lugar a dudas, continúan impulsando con firmeza y ahínco la transformación de nuestro estado de Guerrero, mostrando con ello un gran paso para el desarrollo y el bienestar de las y los guerrerenses”, sostuvo.

Enseguida, la Gobernadora llevó a cabo el corte de listón inaugural y realizó un recorrido por todas las oficinas.

Acompañaron a la Gobernadora, el secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco; el director del C-5, Sergio Sagaón Aguilar, así como representantes de diversas dependencias.