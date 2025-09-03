Propone Diputado que Ayuntamientos retiren vehículos abandonados en la Vía pública

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 02 de Septiembre de 2025.- Las Comisiones Unidas de Transporte y de Salud del Congreso del Estado analizan un exhorto a las y los titulares de los 84 Ayuntamientos y del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres para que implementen acciones y mecanismos para retirar los vehículos abandonados en la vía pública, ya que representan focos de insalubridad e inseguridad para las y los habitantes.

El exhorto, propuesto por el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza, tiene como objetivo resolver el problema de abandono de vehículos en las calles de los municipios, ya que es un problema que afecta la salud, seguridad, movilidad y la imagen urbana de Guerrero.

Y es que argumenta que en diversas calles de los municipios hay autos, camiones o motocicletas que permanecen inmóviles por más de ocho días, generando focos de insalubridad, obstruyendo el tránsito, atrayendo plagas, además de que se convierten en refugios para actividades delictivas.

Para resolver esta problemática el diputado considera pertinente exhortar a las y los titulares de los 84 Ayuntamientos y del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres para que implementen mecanismos para retirar vehículos abandonados en la vía pública.

Además, que fortalezcan operativos de inspección y reportes ciudadanos, promuevan campañas de educación cívica sobre el impacto del abandono vehicular y creen un registro estatal unificado de vehículos abandonados para generar estadísticas y políticas públicas efectivas.

Además, se solicitará a los Ayuntamientos un informe detallado sobre el número de vehículos abandonados en sus demarcaciones, para construir una base de datos que refuerce las acciones futuras.