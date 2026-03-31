Propone Diputado reconocer y agilizar trámites de personas de origen indígena y afro mexicano

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Chilpancingo, Gro., 30 de marzo de 2026.- El diputado Pánfilo Sánchez Almazán presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero, con el propósito de reconocer el valor probatorio de constancias emitidas por autoridades comunitarias, parteras tradicionales, testimonios de integrantes de la comunidad u otros medios idóneos.

Asimismo, la propuesta plantea flexibilizar los requisitos para el registro de nacimientos y defunciones en comunidades indígenas y afromexicanas, garantizando el acceso efectivo al derecho a la identidad con un enfoque intercultural.

El legislador señaló que se busca armonizar la legislación estatal con los principios de pluralismo jurídico, interculturalidad y respeto a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como garantizar el derecho a la identidad, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual permite a las personas ser reconocidas jurídicamente por el Estado y acceder plenamente a otros derechos como la educación, la salud, la seguridad social y la participación ciudadana.

No obstante, indicó que en diversas regiones del país, particularmente en comunidades indígenas y de alta marginación, persisten obstáculos estructurales que limitan el registro oportuno de nacimientos y defunciones. En Guerrero, esta situación representa un reto debido a su diversidad cultural y geográfica, donde muchas comunidades enfrentan dificultades para acceder a servicios institucionales.

Explicó que, en muchos casos, los nacimientos ocurren en el hogar con el apoyo de parteras tradicionales, lo que implica la ausencia de certificados médicos y dificulta el cumplimiento de los requisitos administrativos del Registro Civil. Esta situación coloca a las personas en un estado de invisibilidad jurídica, afectando su acceso a derechos y oportunidades.

Por ello, Pánfilo Sánchez destacó que la iniciativa retoma criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconocen la validez de las constancias emitidas por autoridades comunitarias como medios de prueba.

En ese sentido, se propone construir un modelo más incluyente y accesible, que elimine barreras administrativas y reconozca las prácticas comunitarias como mecanismos legítimos para acreditar hechos vitales, a fin de garantizar que ninguna persona en Guerrero quede sin identidad jurídica y avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de la diversidad cultural.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.