Gobierno de Guerrero y UAGro unen esfuerzos contra la violencia hacia mujeres

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Chilpancingo, Gro., a 30 de Marzo del 2026.– Con el propósito de prevenir y atender la violencia de género en espacios educativos, la subsecretaria de Participación Política de la Secretaría de la Mujer, Arbelia Arteaga Arteaga, se reunió con representantes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) para establecer estrategias de colaboración entre ambas instituciones.

En la reunión participaron la Coordinadora de la Unidad de Género, Irery Krystal Rebollar de los Santos; la Subdirectora Académica del Campus Tecpan de Galeana, Dody Morales Sánchez; y la docente de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia, Elia Moreno del Moral, quienes analizaron estrategias conjuntas para brindar atención oportuna y eficaz a casos de violencia en preparatorias y facultades de la máxima casa de estudios del estado.

Estas acciones son parte del compromiso de la dependencia a cargo de Hilda Ruth Lorenzo Hernández por garantizar espacios seguros para todas y todos, como es prioridad para la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en la implementación de políticas públicas que prevengan la violencia de género en Guerrero.

Con este primer acercamiento, la Secretaría de la Mujer y la UAGro buscan consolidar una agenda de trabajo que permita atender de manera efectiva cualquier caso de violencia en el ámbito educativo, promoviendo la cultura de respeto y equidad entre la comunidad estudiantil.