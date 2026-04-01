Seguiremos trabajando por el desarrollo de Ometepec y la Costa Chica: Evelyn Salgado

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Inaugura la gobernadora la edición 52 de la Expo Feria Ometepec 2026

Se ha destinado una inversión estatal superior a los 227 millones de pesos en Ometepec

Sagadegro entrega folios ganaderos, semillas e insumos para productores de la región

Ometepec, Gro., 31 de marzo del 2026.- “Ometepec no se queda sin el apoyo del gobierno del estado”, señaló la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al acudir como invitada de honor para inaugurar la Expo Feria Ometepec 2026; ahí, la mandataria informó que en lo que va de su administración, son más de 227 millones de pesos los invertidos en diversas obras de beneficio social para este municipio.



Aunado a esto, la gobernadora señaló que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado (Sagadegro), se entregarían folios ganaderos, semillas para siembra, paquetes de inseminación artificial y diversos insumos a productores, lo que representa un gran apoyo para el sector ganadero.

“En estos 4 años, Ometepec ha recibido una inversión social muy significativa de más de 179 millones de pesos en obras que hoy marcan un antes y un después en este bello municipio”, indicó Evelyn Salgado, destacando la rehabilitación del mercado municipal, la reconstrucción y terminación de la unidad de usos múltiples para jornaleros agrícolas, la ampliación y mejoramiento de la carretera Ometepec-San Juan de los Llanos, la rehabilitación del centro de salud, la construcción de la clínica de la escuela superior de enfermería, entre otras acciones.

En este mismo sentido, la jefa del Ejecutivo estatal, indicó que para este año se tienen destinados más de 48 millones de pesos para realizar obras prioritarias que mejoren los servicios básicos de las familias de la región; por lo que la suma total de inversión en este municipio es superior a los 227 millones de pesos.

La mandataria estatal reiteró su compromiso de continuar trabajando en territorio priorizando a las comunidades de la Costa Chica guerrerense.

Por su parte, el titular de la Sagadegro, Alejandro Zepeda Castorena, informó que en este último año se han incorporado nuevos apoyos al sector ganadero en el estado, lo que ha transformado directamente la manera de producir, como la introducción de tecnologías biogenéticas para mejorar los embriones y el ganado.

“Hoy Guerrero se posiciona en el escenario nacional ganadero con hechos, no con discursos”, comentó el funcionario, al anunciar la participación de Guerrero en una de las principales exposiciones de ganado a nivel nacional, colocando al estado en el mapa estratégico para el crecimiento tecnológico, educativo y comercial del sector.

“Esto no es casualidad, es el resultado de la visión clara de nuestra gobernadora, la maestra Evelyn Salgado Pineda, para fortalecer al sector, de abrir puertas para crear condiciones, para que Guerrero no solo sea partícipe sino, sea un protagonista”, resaltó el funcionario.

En tanto, el presidente de Ometepec, Rigoberto Chacón Melo, agradeció todo el apoyo y respaldo que la gobernadora junto a toda su gabinete le han dado a su municipio; “su visita nos motiva, nos fortalece, y nos recuerda que no estamos solos en la tarea de transformar nuestro bello nido, aquí siempre tendrá aliados dispuestos a sumar, a trabajar, y a seguir transformando nuestro estado”, subrayó el alcalde.

De igual forma, el presidente de la Expo Feria Ometepec 2026, Humberto Mendoza Falcón, agradeció la visita de la mandataria y señaló que en esta 52 edición, se cuentan con 500 ejemplares de registro de las mejores líneas genéticas, haciendo de esta feria uno de los eventos más importantes de México.



Finalmente la reina de la Expo Feria Ometepec 2026, Mabell Rivas Quiñones hizo la invitación a asistir a esta festividad tradicional que año con año cobra mayor renombre y atrae una mayor cantidad de participantes y visitantes.

La gobernadora junto a los integrantes del presídium cortó el listón para inaugurar el evento y posteriormente recorrió las diferentes zonas de la Expo Feria Ometepec 2026. A la ceremonia acudieron autoridades estatales, municipales, legisladores locales, así como comisarias y comisarios de la Costa Chica.