Propone Diputado reconocer y sancionar con mayor claridad la violencia digital contra mujeres

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Chilpancingo, Gro., a 29 de Marzo del 2026.- La Comisión de Justicia analiza una iniciativa para reformar la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero, con el objetivo de reconocer y sancionar de manera más precisa la violencia digital, incluyendo prácticas como el denominado “sicariato digital” y el uso de inteligencia artificial para la generación de contenidos falsos.

El diputado promovente, Jesús Parra García, refirió que la violencia digital constituye una forma de agresión que incluso ha sido normalizada por muchas personas, al operar desde el anonimato mediante campañas de odio, acoso, amenazas, difamación y manipulación de la información. Esto afecta principalmente a las mujeres —especialmente a las jóvenes—, quienes enfrentan ataques sistemáticos que buscan inhibir su participación en la vida pública.

De acuerdo con datos del INEGI, el 20.9 por ciento de las personas usuarias de internet en México (18.4 millones de personas de 12 años en adelante) han sido víctimas de ciberacoso. En el caso de las mujeres de entre 20 y 29 años, el 30.7 por ciento reportó haber sufrido este tipo de violencia, en comparación con el 23.4 por ciento de los hombres, lo que evidencia la mayor vulnerabilidad de este sector.

El legislador señaló que estas acciones se realizan a través de plataformas digitales como redes sociales, aplicaciones de mensajería y llamadas telefónicas, espacios donde se reproducen conductas como el hostigamiento, la suplantación de identidad, la difusión de contenido íntimo y la creación de perfiles falsos para dañar la reputación de las víctimas en cuestión de minutos.

Asimismo, destacó el uso de herramientas de inteligencia artificial para generar contenidos falsos conocidos como deepfakes, mediante los cuales se manipulan imágenes, audios y videos para atribuir hechos inexistentes, sexualizar o ridiculizar a las mujeres. Lo anterior agrava el impacto de la violencia digital y representa un nuevo desafío para la legislación vigente.

Por ello, Parra García plantea reformar el artículo 9 de la Ley Número 553 para incluir de manera expresa conductas como las campañas difamatorias, el uso de cuentas falsas, la manipulación de información y la utilización de IA con fines de violencia, particularmente en el ámbito político. “Con esta acción se busca fortalecer la protección de los derechos de las mujeres y garantizar que el entorno digital sea un espacio seguro donde prevalezcan la dignidad, la libertad y el respeto”, finalizó.