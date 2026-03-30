Firma la UAGro un convenio con el IBIEGRO, para fortalecer lazos académicos

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Destaca el rector Javier Saldaña Almazán que se busca avanzar en la transformación educativa

Gabriela Martínez / Digital Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 29 de Marzo del 2026.- La Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) firmó un convenio de colaboración con el

Instituto del Bachillerato Intercultural del Estado de Guerrero (IBIEGRO) para sumar esfuerzos a favor de la educación intercultural.

El rector de la Uagro, Javier Saldaña Almazán resaltó la necesidad de seguir construyendo alianzas para elevar la calidad educativa.

“La UAGro formalizó esta alianza en favor de las y los jóvenes mediante la firma de un convenio que busca fortalecer lazos académicos, buenas prácticas educativas y oportunidades de desarrollo para los egresados de este importante centro educativo”, indicó.

Este convenio fue firmado por el rector junto con la licenciada Inés Robles Carreto, Coordinadora del Instituto del Bachillerato Intercultural del Estado de Guerrero.

Como máxima casa de estudios en el Estado, la Uagro tiene también la gran responsabilidad de coadyuvar con los demás subsistemas de nivel medio superior para su fortalecimiento, agregó el rector de la institución.

“Seguimos en la ruta de la vinculación para consolidar la transformación de la educación”, subrayó finalmente Saldaña Almazán.