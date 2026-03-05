Impulsa Diputada paridad de género en la integración de la JUCOPO

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 04 de Marzo del 2026.- La diputada Luissana Ramos Pineda propuso modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero para establecer que la Junta de Coordinación Política esté integrada de manera paritaria.

Al presentar su propuesta, que fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, la legisladora señaló que, a pesar de los avances, aún persisten brechas de género, especialmente en el empoderamiento político y la participación económica. Además, indicó que las prácticas discriminatorias, los estereotipos y los patrones de desigualdad que enfrentan diariamente las mujeres dificultan su plena participación en la vida política.

Por ello, añadió, es necesario impulsar la paridad en todos los espacios de representación, como es el caso de la Junta de Coordinación Política, tal como ya se estableció para la integración de la Mesa Directiva en la reforma de 2021.

Asimismo, señaló que, si la Junta de Coordinación Política es el órgano donde se construyen acuerdos, se define la agenda, se orienta la conducción política del Congreso y se concentra la toma de decisiones estratégicas, también debe garantizarse en ella la representación equilibrada de mujeres y hombres.

Finalmente, manifestó que “la paridad no es una recomendación, es una obligación constitucional y un derecho político de las mujeres, y estos no tienen color partidista”. Por ello, consideró necesario realizar las modificaciones correspondientes al artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.