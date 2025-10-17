Propone Diputado regular remoción de Magistrados del TSJ por causas graves

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 16 de Octubre del 2025.- El diputado Jesús Parra García presentó una iniciativa para asegurar que el artículo 99 de la Constitución del Estado de Guerrero reconozca expresamente las leyes que regulan las responsabilidades de los servidores públicos, garantizando que toda causal de remoción de magistradas y magistrados esté debidamente regulada, fortaleciendo la coherencia normativa, la transparencia y la legitimidad del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sin afectar su independencia.

En la iniciativa que analiza la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, el legislador explica que la reforma constitucional publicada por el ejecutivo el pasado el 26 de agosto de 2025 representó un avance en la regulación de las magistraturas del TSJ; sin embargo, consideró que también se deben mencionar las Leyes número 465 de Responsabilidades Administrativas y número 760 de Responsabilidades Política, Penal y Civil de los Servidores Públicos, pilares fundamentales del Título Décimo Tercero de la Constitución local.

En ese sentido, propuso que el primer párrafo del artículo 99 establezca que las y los magistrados no podrán ser removidos de su cargo, salvo por causas graves previstas en la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las Leyes de Responsabilidades del Estado de Guerrero, incluyendo las antes mencionadas leyes 465 y 760, con el objetivo de fortalecer la legitimidad y transparencia del Poder Judicial.

Parra García enfatizó que la iniciativa no pretende vulnerar la independencia judicial, sino consolidar su legitimidad al garantizar que quienes imparten justicia también estén sujetos a mecanismos claros de rendición de cuentas y responsabilidad administrativa, política y penal.

Finalmente, sostuvo que esta propuesta fortalece la coherencia institucional del sistema jurídico estatal, al vincular de manera directa la independencia judicial con la obligación de actuar con probidad, transparencia y apego a la ley. “Cuando la ley se perfecciona, el pueblo se fortalece, y cuando el Congreso legisla, la democracia respira”, concluyó.