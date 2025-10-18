¡Palabra cumplida en Tixtla!  Evelyn Salgado entrega la rehabilitación del Cárcamo de Bombeo Norte de la Laguna con inversión de 7.6 MDP

Anuncio

Con la operación del nuevo equipo de bombeo se regularán los niveles de agua para mitigar los riesgos de inundación de Tixtla

Anuncia rehabilitación del cárcamo de bombeo sur de la Laguna de Tixtla para 2026

La Gobernadora ha destinado casi 52 MDP en proyectos de infraestructura de la SDUOPOT para las familias tixtlecas

Tixtla, Gro., a 17 de Octubre del 2025.– Con una inversión estatal directa de 7.6 millones de pesos, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó el reequipamiento del sistema de Cárcamo de Bombeo Norte de la Laguna de Tixtla, que permitirá regular los niveles del agua, mitigando el riesgo de inundación ante fenómenos meteorológicos de lluvias intensas, protegiendo a las familias de este municipio.

“Vamos a seguir trabajando implementando obras que realmente atiendan las necesidades de Tixtla. Aquí el pueblo pone, decide y el pueblo manda; con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Estamos trabajando para ustedes con todo el corazón”, afirmó la Gobernadora Evelyn Salgado.

En su mensaje, la mandataria estatal anunció que hace unos días, instruyó a la CAPASEG, para que el próximo año se equipe el cárcamo sur de la Laguna de Tixtla para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos de Tixtla, evitando las inundaciones de sus hogares y parcelas.

Dijo que este proyecto forma parte de las acciones prioritarias de su administración, que fortalece la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, garantizando, además, la operación eficiente del sistema hidráulico que rodea la laguna, en beneficio de más de 14 mil habitantes tixtlecos.

La Gobernadora Evelyn Salgado recorrió el cuarto de máquinas del Cárcamo para realizar el encendido de bombas instaladas, constatando su correcto funcionamiento.

El director general de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Facundo Gastélum Félix, detalló que se instalaron dos equipos nuevos bombeo tipo vertical de 300 HP, el suministro e instalación de arrancadores ATR, así como el acondicionamiento de gabinetes metálicos, con capacidad para extraer 600 litros por segundo, lo que equivale a extraer casi 5.200 pipas de 10.000 litros al día.

También se realizaron trabajos de fabricación de estructuras de acero para el izaje de equipos, adaptación de trenes de descarga de 14 pulgadas de diámetro y la reparación de una fuga en la línea de conducción, todo ello para optimizar la operación del cárcamo norte con una inversión de 7.6 millones de pesos.

Gastélum Félix, puntualizó qué, con estas acciones, la gobernadora Evelyn Salgado da solución a una problemática muy repetitiva que tiene Tixtla por su ubicación geográfica, lo que ha permitido que en las últimas semanas, con la operación del nuevo equipo, se logre el desfogue de agua, abatiendo los niveles de agua del cuerpo lagunar, evitando riegos de inundación.

Como parte de este proyecto integral, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG) capacitó al personal de Protección Civil municipal en la operación y mantenimiento del sistema de bombeo, con el fin de asegurar su funcionamiento permanente.

Además de esta obra, la gobernadora Evelyn Salgado anunció otras acciones de infraestructura en beneficio del municipio: Construcción del techado de usos múltiples en la Casa del Jubilado, con inversión de 3.5 millones de pesos.

Ampliación del mercado municipal de Tixtla, con una inversión de 45 millones de pesos.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, ha invertido más de 51.7 millones de pesos en Tixtla entre 2022 y 2025, fortaleciendo la infraestructura urbana de la población.

En el evento estuvieron presentes el presidente municipal de Tixtla, Alberto Michi Campos; la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, entre otros funcionarios estatales.