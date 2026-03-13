Proponen capacitación en primeros auxilios en escuelas y recuperar operación eficiente del Acabús

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Chilpancingo, Gro., a 12 de Marzo del 2026.– El diputado Julián López Galeana presentó una iniciativa para reformar el artículo 60, fracción XVIII, y adicionar la fracción XX al artículo 109 de la Ley de Educación del Estado de Guerrero, con el propósito de incorporar la enseñanza y capacitación en primeros auxilios básicos en el sistema educativo estatal. La medida busca que estudiantes, docentes y personal escolar cuenten con herramientas para actuar oportunamente ante emergencias médicas dentro de los planteles.

Al fundamentar la propuesta, el legislador señaló que las escuelas son espacios donde conviven diariamente miles de niñas, niños, adolescentes, docentes y personal administrativo, y que no están exentas de accidentes o situaciones de riesgo como caídas, desmayos, atragantamientos, reacciones alérgicas o crisis convulsivas.

Agregó que, en Guerrero, esta reforma cobra especial relevancia debido a la exposición constante a fenómenos naturales como sismos, huracanes e inundaciones, además de que en muchas comunidades el acceso inmediato a servicios de salud es limitado o, en algunos casos, inexistente.

Por ello, la iniciativa plantea incorporar en la legislación educativa el fomento de la atención de primeros auxilios básicos dentro de los planes y programas de estudio, así como impulsar programas de capacitación dirigidos a estudiantes, docentes y personal administrativo. La propuesta fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

Recuperar carril exclusivo del Acabús

El diputado también presentó un punto de acuerdo para exhortar a la presidenta municipal de Acapulco de Juárez, Abelina López Rodríguez, a instruir a la Coordinación de Movilidad y Transporte Municipal y a las áreas competentes a implementar acciones que permitan al sistema de transporte público Acabús recuperar y mantener el uso exclusivo de su carril confinado, con el fin de mejorar la movilidad urbana y fortalecer la seguridad vial.

Explicó que el Acabús fue diseñado como un sistema de transporte masivo con carriles exclusivos para garantizar rapidez, seguridad y eficiencia; sin embargo, la constante invasión de estos espacios por vehículos particulares y unidades de carga afecta su operación y perjudica a miles de usuarios.

Recordó que el sistema inició operaciones en 2016 para atender a miles de pasajeros diariamente y que actualmente brinda servicio a cerca de 30 mil personas. Por ello, subrayó que garantizar el respeto al carril confinado permitirá mejorar la eficiencia del transporte público, optimizar los tiempos de traslado y brindar mayor seguridad a la población usuaria. La propuesta fue turnada a la Comisión de Transporte.

Fortalecer el protocolo “Mochila sin riesgo”

El diputado Julián López Galeana presentó además un punto de acuerdo para que la Secretaría de Educación Guerrero, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, implementen y fortalezcan en los planteles de educación básica y media superior el protocolo “Mochila sin riesgo”.

El objetivo es realizar revisiones preventivas de manera consensuada, con la participación de madres, padres o tutores y autoridades escolares, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como la promoción de entornos escolares seguros.

Este acuerdo fue turnado a las Comisiones Unidas de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Seguridad Pública.

Exhorto a la SEG y SSP

El diputado Julián López Galeana también presentó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Educación Guerrero, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, implementen y fortalezcan en los planteles de educación básica y media superior el protocolo “Mochila sin riesgo”.

Esto con el objetivo de realizar revisiones preventivas de manera consensuada, con la participación de madres, padres o tutores y autoridades escolares, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como la promoción de entornos escolares seguros.

Este acuerdo se turnó a las Comisiones Unidas de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Seguridad Pública.