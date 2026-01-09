Proponen en el Congreso más becas para deportistas destacados en Guerrero

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 08 de Enero del 2026.- El diputado Robell Urióstegui Patiño, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, presentó un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular del Instituto del Deporte de Guerrero (INDEG) a que, en cumplimiento de la Ley Número 697 de Cultura Física y Deporte para el Estado y los Municipios de Guerrero, otorgue becas a las y los deportistas que destaquen o tengan potencial para sobresalir en alguna disciplina deportiva.

Durante la sesión, el diputado Héctor Suárez Basurto, Araceli Ocampo Manzanares, Jorge Iván Ortega Jiménez, Erika Isabel Guillén Román, María Irene Montiel Servín, Obdulia Naranjo Cabrera y el diputado Alejandro Bravo Abarca, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, solicitaron la adhesión al punto de acuerdo, mostrando respaldo a la propuesta.

Se señala que el objetivo es impulsar la práctica del deporte entre niñas, niños y jóvenes guerrerenses, mediante acciones y políticas públicas que atiendan sus necesidades y prioridades, independientemente de que representen o no oficialmente al estado.

Urióstegui Patiño subrayó que el deporte es un factor clave para el desarrollo social, al contribuir a la salud, la educación, la inclusión social y la construcción de la paz, además de fomentar valores como la tolerancia, el respeto y el trabajo en equipo, así como el empoderamiento de mujeres y juventudes.

Recordó que diversos estudios de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, reconocen al deporte como una herramienta eficaz para mejorar la calidad de vida, especialmente de las personas jóvenes en contextos de mayor marginación, y como un medio para fortalecer la cohesión social y prevenir la violencia.

“Estamos conscientes de que los recursos públicos son limitados y que las necesidades son muchas, pero las políticas públicas deben priorizar acciones que generen beneficios colectivos. El deporte es un medio para alcanzar el desarrollo social y contribuir a disminuir problemáticas como la inseguridad en nuestra entidad”, expresó.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Juventud y Deporte para su análisis y dictaminación.