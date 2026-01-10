Inauguran Claudia Sheinbaum y Evelyn Salgado el Puente Omitlán para fortalecer la conectividad de Guerrero

Anuncio

Cumple compromiso presidencial con 68 obras de rehabilitación, ampliación y construcción de puentes, con más de mil 880 MDP destinados para Guerrero

Juan R. Escudero, Gro., a 09 de Enero del 2026.– La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su primera visita oficial del año a la entidad, donde inauguraron el nuevo Puente Omitlán, una de las 68 obras y proyectos de rehabilitación, ampliación y construcción del Programa Carretero de Guerrero, que representa una inversión histórica superior a los mil 880 millones de pesos.

La reconstrucción del Puente del Río Omitlán, que resultó con daños y colapsó por el Huracán “John”, es una obra importante para la conectividad de la zona Centro con la Costa Chica, con lo cual se moderniza Guerrero y se fortalece el desarrollo regional.

Esta nueva obra tiene una longitud total de 220 metros, con un claro adicional de 34 metros, consolidándose como una infraestructura estratégica de alto impacto en la red carretera.

El titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, señaló que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se fortalece y mejora la infraestructura carretera federal y estatal. Indicó que los trabajos para atender los 68 puentes se ejecutan mediante 5 mil 245 acciones en distintas partes de la entidad, como el Puente Omitlán, Puente La Olla, Puente Acahuizotla, Puente Tlapaneco I, entre otros.

Detalló que, dentro de estas 68 obras, se reconstruyen 21 puentes, se amplían dos y se construyen 45 nuevas estructuras que en conjunto suman 4.6 kilómetros de obra, los cuales permitirán cruces seguros y confiables, además de impulsar la economía local y reforzar la conectividad carretera en la entidad.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda abrieron a la circulación el nuevo Puente Omitlán con la entrega de esta obra en tiempo y forma, cumpliendo un compromiso con el estado de Guerrero tras los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos.

Asistieron al evento el senador Félix Salgado Macedonio; la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez; el alcalde de Juan R. Escudero, Óscar Sánchez Luna, y el titular de Fonatur, Sebastián Ramírez, entre otros.