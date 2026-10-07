Taxco fortalece su identidad platera; instalan Patronato del Museo de la Plata

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El nuevo órgano impulsará acciones para preservar el patrimonio cultural y artesanal del Pueblo Mágico

Taxco, Gro., a 06 de Octubre del 2026.- Con el propósito de fortalecer la preservación y difusión de la tradición platera que distingue a Taxco, se llevó a cabo la instalación del Patronato del Museo de la Plata, como unidad administrativa de la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero, en el Centro Cultural Taxco “Casa Borda”.

Durante la sesión, la secretaria de Cultura, Aída Melina Martínez Rebolledo, y el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, tomaron protesta a las y los integrantes del Patronato y realizaron la declaratoria formal de su instalación, con la participación de representantes de los sectores gubernamental, artesanal, artístico y cultural del municipio.

El Patronato tendrá entre sus principales objetivos impulsar acciones para reconocer, fomentar y fortalecer el talento y la creatividad de las y los artesanos plateros, así como contribuir a la preservación de las tradiciones, la identidad cultural y el patrimonio artístico y artesanal de Taxco.

Asimismo, promoverá acciones orientadas a la equidad y la inclusión, además de fortalecer la difusión del valor histórico y artístico de la actividad platera, una tradición que forma parte de la identidad de Taxco y constituye uno de los principales referentes del patrimonio cultural de Guerrero.

Con esta instalación se refrenda el compromiso de sumar esfuerzos entre instituciones y sectores de la sociedad para preservar y proyectar la riqueza cultural de Taxco, así como reconocer el trabajo de las y los artesanos que mantienen viva una de las tradiciones más representativas de Guerrero.

El Patronato quedó integrado por la titular de la Secretaría de Cultura estatal; la secretaria de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega; el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza; la secretaria técnica, Diana Laura Calvillo, así como representantes de los sectores artesanal, artístico y cultural.