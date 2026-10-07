Exhorta Congreso a ayuntamientos a consolidar un modelo de Presupuesto Basado en Resultados

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Chilpancingo, Gro., a 06 de Octubre del 2026.- En la sesión ordinaria de este martes, el Congreso del Estado de Guerrero exhortó a las autoridades municipales para que implementen y consoliden el modelo de Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, bajo los manuales y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

El objetivo es que su programación presupuestaria guarde congruencia con los objetivos de los planes de desarrollo federal, estatal y municipales.

De la misma forma, se llamó a dar cumplimiento a la obligación de publicar en sus portales electrónicos oficiales el Programa Anual de Evaluación, incluyendo las metodologías e indicadores de desempeño, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, garantizando la transparencia, rendición de cuentas y acceso de la ciudadanía a la información.

Este dictamen fue emitido por las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Presupuesto y Cuenta Pública, derivado de una propuesta realizada por la diputada Luissana Ramos Pineda, mismo que fue fundamentado por el diputado Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.