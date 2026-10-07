Refuerzan coordinación institucional para fortalecer la seguridad y la paz en Costa Grande

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Sesiona Mesa Regional para la Construcción de Paz con participación de autoridades estatales, federales y municipales

Costa Grande, Gro., a 06 de Octubre del 2026.- Como parte del seguimiento a los acuerdos de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, encabezó la Mesa Regional para la Construcción de Paz de Costa Grande, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno revisaron acciones y acuerdos para fortalecer la atención y la coordinación institucional en la región.

Durante la reunión se analizaron los planteamientos derivados de las mesas de trabajo y se dio seguimiento a las acciones correspondientes a las distintas instituciones participantes, con el propósito de mantener una atención oportuna a las necesidades de la población y fortalecer los mecanismos de coordinación.

Rodríguez Cisneros destacó que, por instrucción de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se mantiene un trabajo permanente en la región, con la participación de autoridades estatales, federales y municipales, para fortalecer la gobernabilidad y las acciones encaminadas a la construcción de paz.

En la reunión participaron el secretario de Seguridad Pública, Daniel Antonio Ledesma Osuna; el secretario técnico de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, Héctor Ocampo Popoca; el comandante del 109 Batallón de Infantería, coronel Julio Castro López; así como las presidentas y presidentes municipales de Tecpan de Galeana, Alba Iris Soberanis Hernández; Atoyac de Álvarez, Clara Elizabeth Bello Ríos; Benito Juárez, Juan Carlos Aguilar Sandoval, y Coyuca de Benítez, Víctor Hugo Catalán Díaz.