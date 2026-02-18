Reitera Diputado compromiso de la LXIV Legislatura de fortalecer el Marco Jurídico – Electoral

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 17 de Febrero del 2026.– En el marco de la Semana Jurídica 2026, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Jesús Urióstegui García, participó en el conversatorio “Los derechos político-electorales en el contexto constitucional actual. Perspectiva histórica, ciudadana y jurisdiccional”, organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEGro).

Durante su intervención, el legislador manifestó que los derechos político-electorales constituyen herramientas efectivas para que la ciudadanía incida en la toma de decisiones públicas y fortalezca la democracia más allá de los procesos electorales. Señaló que no deben concebirse como prerrogativas meramente formales, ya que son resultado de luchas sociales, reformas institucionales y profundas transformaciones en la vida pública del país.

Asimismo, indicó que las instituciones deben continuar trabajando de manera coordinada para garantizar que todos los sectores sociales, especialmente los más vulnerables, cuenten con una representación efectiva, así como asegurar la inclusión de grupos históricamente vulnerados y el acceso pleno a la justicia electoral.

El legislador destacó las reformas constitucionales aprobadas a nivel federal y estatal, al considerar que han permitido ampliar los mecanismos de representación, fortalecer la autonomía de las autoridades electorales y avanzar en la representación de mujeres, integrantes de comunidades indígenas y afromexicanas.

Añadió que este tipo de ejercicios permite analizar temas como la violencia política en razón de género y el fortalecimiento de la cultura cívica, además de contribuir a combatir la desinformación. Finalmente, reiteró el compromiso del Poder Legislativo de continuar fortaleciendo el marco político-electoral.

Por su parte, la magistrada presidenta del TEEGro, Alma Delia Eugenio Alcaraz, destacó que la Semana Jurídica 2026 representa “una oportunidad invaluable para reafirmar el papel del órgano jurisdiccional como garante de los derechos político-electorales, institución comprometida con la democracia y promotora de espacios de reflexión que fortalecen el Estado de derecho”.

Además, señaló que este conversatorio orienta la labor jurisdiccional y fomenta el intercambio de experiencias profesionales que permiten acercar estos temas a la ciudadanía.

En su intervención, la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, resaltó la evolución histórica de los derechos político-electorales y del sistema político mexicano, resultado de un proceso continuo de construcción y democratización institucional. Reconoció al Tribunal Electoral por impulsar diálogos abiertos y públicos que favorecen la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas, elementos fundamentales para generar confianza institucional, prevenir conflictos y fortalecer la cultura democrática hacia un Estado más abierto, inclusivo y eficaz.

Participaron como ponentes la doctora Alejandra E. Mendoza, integrante de la Escuela Judicial Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el doctor David Cienfuegos Salgado, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Asistió el diputado Pánfilo Sánchez Almazán, así como representantes de diversas instituciones y ciudadanía en general.