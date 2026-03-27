Respalda Jesús Urióstegui “Plan B”; llama a privilegiar el diálogo y atender agenda legislativa en Guerrero

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Chilpancingo, Gro. a 26 de Marzo del 2026.– El diputado local Jesús Urióstegui García reiteró el respaldo de la bancada de Morena en el Congreso de Guerrero al denominado “Plan B” impulsado a nivel federal, recientemente aprobado en lo general, y subrayó que se mantendrán atentos a las siguientes etapas del proceso legislativo.

En entrevista, el legislador señaló que se trata de un debate de carácter nacional que debe analizarse en ese ámbito, al tiempo que destacó que las propuestas “nacen del pueblo” y deben ser acompañadas por los representantes populares.

“Seguiremos respaldando el Plan B de la presidenta y atentos al desarrollo de este ejercicio”, expresó.

Urióstegui García enfatizó que, más allá de las posturas encontradas, es fundamental privilegiar el diálogo entre todas las fuerzas políticas para avanzar en la construcción de acuerdos. Indicó que el objetivo común debe centrarse en consolidar lo que denominó el “segundo piso” de la Cuarta Transformación.

Debate local sobre reducción de curules

Respecto a la propuesta presentada por el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros para reducir el número de curules en el Congreso local, el legislador consideró que se trata de un tema que debe analizarse con responsabilidad y dentro del contexto del debate nacional.

Señaló que, si bien existen diversas opiniones al interior del Congreso —integrado por 46 diputadas y diputados—, es necesario construir consensos que fortalezcan al Poder Legislativo.

“Debemos seguir construyendo un Congreso fuerte, con apertura de ideas y de opiniones”, afirmó, al tiempo que destacó la coordinación y el diálogo existente entre las distintas bancadas.

Prioriza labor legislativa y respeto a tiempos electorales

En otro tema, al ser cuestionado sobre el anuncio del dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, respecto a la integración de comités en defensa de la Cuarta Transformación, Urióstegui García señaló que actualmente su enfoque está en el trabajo legislativo.

Aseguró que será respetuoso de los tiempos electorales y de las decisiones partidistas, por lo que se mantendrá atento a los procesos internos sin descuidar sus responsabilidades en el Congreso.

Finalmente, destacó avances en la agenda legislativa local, entre ellos la validación de diversos procesos pendientes y la intención de avanzar en temas como la desaparición del Itaigro, lo que —dijo— refleja resultados en el trabajo parlamentario.