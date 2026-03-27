Propone Diputada garantizar la identidad de género de las personas transgénero en actas de defunción

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Chilpancingo, Gro., a 26 de Marzo del 2026.– Con el propósito de garantizar el pleno respeto a la identidad y expresión de género de las personas transgénero, incluso después de su fallecimiento, la diputada Luissana Ramos Pineda propuso adiciones al Código Civil del Estado de Guerrero.

En su propuesta, la legisladora plantea establecer un mecanismo legal que evite la revictimización y la negación de la identidad de estas personas en la expedición del acta de defunción, asegurando así un reconocimiento digno y acorde con sus derechos humanos.

En el documento, que fue turnado a la Comisión de Justicia y al que se adhirió el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, se señala que esta iniciativa parte de un principio fundamental: el derecho a la identidad, el cual no se extingue con la muerte.

Asimismo, se refiere que, en vida, muchas personas de la diversidad sexual enfrentan discriminación, exclusión y violencia; pero lo más doloroso es que, incluso después de su fallecimiento, se les arrebata lo último que les pertenece: su identidad, al ser nombradas como nunca fueron y registradas como nunca vivieron.

Por ello, con esta propuesta se busca cerrar ese vacío legal, a fin de que el acta de defunción refleje quiénes fueron realmente.

“Desde una visión progresista y de justicia social, debemos entender que la identidad de género no es un privilegio ni una concesión: es un derecho humano, reconocido por nuestra Constitución, por los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los estándares internacionales de derechos humanos”, expresó la diputada.

Asimismo, en la adición del artículo 353 Bis al Código Civil del Estado de Guerrero se establece la obligación del Registro Civil de actuar bajo los principios de igualdad, no discriminación y el principio pro persona, garantizando que la identidad de género reconocida en vida sea respetada en todo momento.