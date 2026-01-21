Se realiza en el Congreso Foro de Mujeres Rurales

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 20 de Enero del 2026.- En el Congreso del Estado se llevó a cabo este martes el foro “Mujeres rurales conectadas en red: voz, territorio y derechos”, organizado por la diputada Leticia Mosso Hernández, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, y la Coalición Nacional de Mujeres Rurales A.C., que preside Erika Salinas Valadez. Durante el evento, se hizo entrega de la propuesta de iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Número 814 de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Guerrero, con el propósito de que la ley reconozca y garantice el desarrollo y empoderamiento de las mujeres rurales como un eje fundamental.

La diputada Leticia Mosso Hernández reconoció a las mujeres rurales, indígenas y afromexicanas de todas las regiones del estado por su papel fundamental en la toma de decisiones y reiteró su compromiso institucional de impulsar y aprobar iniciativas que garanticen la estabilidad y los derechos de las mujeres.

Asimismo, agradeció el acompañamiento de las diputadas y diputados locales, las instancias gubernamentales y las asociaciones de mujeres que han colaborado en las iniciativas promovidas por la comisión que preside, además de refrendar el compromiso de continuar trabajando en la legislación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género, garantizar la paridad y el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.

En su oportunidad, Erika Salinas Valadez, presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres Rurales A.C., señaló que la propuesta fue construida con las aportaciones rurales y el apoyo del asesor legislativo de la diputada Leticia Mosso, Adrián Chávez, en favor de las mujeres rurales.

Agregó que el foro es un espacio metodológico y político donde las mujeres rurales tienen la oportunidad de alzar la voz, compartir experiencias y construir una agenda de propuestas que plasme sus demandas, fortalezca liderazgos, cierre brechas y promueva políticas públicas de igualdad sustantiva, eliminando todo tipo de discriminación.

En representación de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA), doctora Alejandra Mora Mora, participó la jefa de despacho, Ana Jimena Vargas, quien dio a conocer las acciones que se impulsan para la promoción de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género, así como el acompañamiento a los estados para fortalecer sus marcos legales y políticas públicas, con énfasis en la erradicación de la violencia y la eliminación de todas las formas de discriminación, particularmente hacia mujeres, adolescentes y niñas rurales.

Durante el foro se desarrollaron las mesas temáticas: Derechos económicos productivos, soberanía alimentaria y cambio climático; brecha digital, tecnologías de la información y violencia digital para cerrar desigualdades y prevenir la violencia política de género en entornos digitales; liderazgo, participación política y organización comunitaria, con el objetivo de fortalecer la presencia de las mujeres rurales en los espacios de toma de decisiones y construir una agenda que visibilice, articule y fortalezca las demandas de las mujeres, promoviendo políticas públicas que garanticen sus derechos, participación política y autonomía económica.

El foro contó con la presencia y participación del secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Gobierno del Estado, Abel Bruno Arriaga; en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la subsecretaria de Promoción de Participación de la Mujer, Arbelia Arteaga Arteaga; la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán; la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Luz Fabiola Matildes Gama; y la consejera presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Inclusión y No Discriminación del IPEC, Betzabé Francisca López López.

También asistieron el encargado de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales en el Estado de Guerrero y representante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses, Ulises Sandoval Catalán; así como titulares de Unidades de Género de distintas dependencias gubernamentales, lideresas de asociaciones civiles de mujeres del estado de Guerrero y representantes de diversas instituciones públicas.