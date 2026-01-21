Reconoce el Gobierno del Estado la labor del Grupo ACA: Ricardo Salinas Méndez

Anuncio

En representación de la Gobernadora Evelyn Salgado, el Oficial Mayor toma protesta a las y los integrantes del Consejo Directivo 2026 de la asociación civil

Acapulco, Gro., a 21 de Enero del 2026.- En representación de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el Oficial Mayor de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) del estado, Ricardo Salinas Méndez acudió a la toma de posesión de Josefina Verduzco Suárez, como presidenta del Consejo Directivo 2026 de la Asociación Civil de Acapulco, A. C. –mejor conocido como Grupo ACA-, en donde reconoció la labor relevante de los grupos organizados, como aliados estratégicos en la transformación de Guerrero y Acapulco.

Con la presencia de autoridades civiles y militares, el oficial mayor de la Sefina destacó que el gobierno del estado reconoce y valora profundamente el papel de las asociaciones civiles, por lo que expresó su felicitación a quienes asumen la responsabilidad y el compromiso de encabezar la mesa directiva de este organismo. A la vez, enfatizó la importancia del Grupo ACA, que a lo largo de los años, ha sido un espacio desde el que han surgido hombres y mujeres que han contribuido de manera decisiva al desarrollo de la ciudad, mediante liderazgos responsables, éticos y profundamente comprometidos con su comunidad.

El representante de la gobernadora también se refirió al trabajo coordinado que se ha realizado desde la administración estatal, para lograr resultados favorables para Acapulco en los diferentes rubros.

Durante el evento, se compartió un mensaje en video de la gobernadora Evelyn Salgado, en donde expresó su felicitación a Verduzco Suárez por su nueva encomienda. “Estoy segura que esta nueva etapa estará marcada por el trabajo conjunto, la responsabilidad social y el amor por nuestra querida ciudad. Mi reconocimiento a su liderazgo y a la labor que realizan en beneficio de Acapulco. Sigamos sumando esfuerzos por el bienestar de nuestra gente y por el futuro de Guerrero”, señaló.

En su discurso, Josefina Verduzco dijo que la participación ciudadana constituye el fundamento de toda vida democrática auténtica, no es un elemento accesorio, ni una concesión del poder público, sino una expresión del derecho de las personas a intervenir en los asuntos que afectan su presente y su futuro. En este contexto, destacó la coordinación de la administración que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado con las instancias federales y municipales, para lograr un acompañamiento en materia de seguridad, economía, turismo, así como el fortalecimiento de las distintas áreas.

Expresó el compromiso del Grupo ACA para seguir trabajando por el futuro de Acapulco y de Guerrero, como una ciudadanía activa y organizada, anteponiendo el interés público y promoviendo la colaboración. Y agregó: “La participación ciudadana adquiere un valor aún mayor, es a través de ella que se canalizan las preocupaciones sociales, se articulan demandas legítimas y se generan espacios de reflexión colectiva. La ciudadanía organizada no sustituye a las instituciones, pero sí las acompaña, las fortalece y cuando es necesario, las interpela con argumento y responsabilidad”.

Enseguida se llevó a cabo la toma de protesta a todos los integrantes del Consejo Directivo 2026.

Asistieron a este evento, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, así como autoridades civiles y militares.