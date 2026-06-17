Trabaja el Congreso para garantizar el cumplimiento efectivo de convivencias familiares en Guerrero

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Chilpancingo, Gro., a 16 de Junio del 2026.- La diputada Violeta Martínez Pacheco propuso exhortar al Tribunal Superior de Justicia del Estado para que, en el ámbito de sus atribuciones y a través de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada (Cecofam), fortalezca los mecanismos institucionales destinados a garantizar el cumplimiento efectivo de los regímenes de convivencia familiar decretados por la autoridad judicial, privilegiando, en todo momento, el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

En un Acuerdo Parlamentario que ya analiza la Comisión de Justicia —y al que se adhirió el diputado Alejandro Bravo Abarca en nombre del Grupo Parlamentario del PRI—, la legisladora expuso que detrás de cada expediente familiar, incidente de convivencia u oficio sellado y archivado, existen niñas y niños esperando volver a ver a su papá o a su mamá; infancias que crecen entre ausencias, lo cual no puede normalizarse.

“Porque mientras los adultos litigan, muchas veces la infancia espera; mientras los procedimientos avanzan lentamente, los cumpleaños pasan. Mientras los expedientes se acumulan, las llamadas dejan de contestarse, las convivencias dejan de cumplirse y los vínculos familiares comienzan a romperse poco a poco, en silencio. Y no hay nada más cruel que una niña o un niño creciendo con la idea del abandono”, enfatizó.

La legisladora resaltó que este exhorto no pretende vulnerar los derechos de las mujeres, al debilitar las medidas de protección, ni ignorar los casos reales de violencia familiar —los cuales deben atenderse con toda firmeza—; por el contrario, reconoció plenamente que existen mujeres, niñas y niños víctimas de violencia que necesitan protección inmediata y absoluta.

Por ello, propuso exhortar al Poder Judicial del Estado de Guerrero a fortalecer los Centros de Convivencia Familiar Supervisada.