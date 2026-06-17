Conmemora IEPEN su XXVII Aniversario con conferencia sobre instrumentos internacionales de Derechos Humanos

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Chilpancingo, Gro., a 16 de Junio del 2026.- En el marco de la conmemoración del XXVII aniversario del Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri” (IEPEN), el Congreso del Estado de Guerrero, a través del Comité del IEPEN que preside la diputada Diana Bernabé Vega, llevó a cabo la conferencia magistral “El Legislativo y los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos”, impartida por el Dr. David Cienfuegos Salgado.

La actividad forma parte del programa de la Semana IEPEN, organizada con motivo de este vigésimo séptimo aniversario, y se desarrolló en la sala “José Francisco Ruiz Massieu” de la sede del Poder Legislativo.

Durante el mensaje inaugural, el diputado Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dio la bienvenida a las y los asistentes y reconoció el trabajo que realiza el IEPEN en materia de investigación y divulgación del conocimiento, lo cual contribuye al fortalecimiento de la labor legislativa.

Por otra parte, destacó la trayectoria académica y profesional del Dr. David Cienfuegos Salgado, así como sus aportaciones al estudio del derecho y la ciencia política en Guerrero y en el país, señalando que su participación representaba una valiosa oportunidad de aprendizaje para las personas interesadas en estos temas.

En su intervención, la diputada Guadalupe García Villalva, vocal del instituto, expresó que este aniversario constituye una oportunidad para reflexionar sobre el papel que desempeñan las instituciones académicas en la formación, actualización y fortalecimiento de la vida parlamentaria en la entidad.

Añadió que la conferencia abordó un tema de gran relevancia para quienes participan en la construcción y perfeccionamiento del marco jurídico, al analizar la función que desempeña el Poder Legislativo en la implementación y armonización de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Previo a su exposición, el Dr. David Cienfuegos Salgado recordó su vinculación con el IEPEN, del que formó parte durante 15 años como integrante de su Consejo Consultivo. Destacó que la institución cuenta con amplias posibilidades para seguir contribuyendo a la generación de conocimiento y al fortalecimiento de la actividad parlamentaria.

Durante la ponencia, el especialista abordó el origen, evolución y desarrollo de los instrumentos y tratados internacionales en la materia, realizando un recorrido histórico por su construcción jurídica en Estados Unidos y México. También analizó los desafíos que enfrentan actualmente el Congreso de la Unión y los congresos locales para armonizar sus marcos normativos con dichos instrumentos.

La clausura estuvo a cargo de la diputada Diana Bernabé Vega, quien agradeció la participación del ponente y reconoció el trabajo de organización realizado por el Mtro. Jesús Javier Astudillo Leyva, encargado de despacho del instituto, así como del personal que lo integra.

Al evento también asistieron la diputada Gladys Cortés Genchi, los diputados Pánfilo Sánchez Almazán y Julián López Galeana, así como María Luisa Antonio de la O, diputada suplente.

Con este tipo de actividades, el Congreso del Estado de Guerrero, a través del IEPEN, reafirma su compromiso con la investigación, la generación de conocimiento y el fortalecimiento de la cultura parlamentaria, contribuyendo así al desarrollo democrático de la entidad.