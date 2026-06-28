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Congreso de Guerrero Trabaja en unidad Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Guerrero

Trabaja en unidad Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Guerrero

Por
Redacción Digital Guerrero
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Chilpancingo, Gro; a 27 de Junio del 2026.- El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Guerrero celebró la primera Reunión Plenaria para analizar la agenda legislativa y fortalecer la unidad interna.

El coordinador de la fracción mayoritaria, Dr. Joaquín Jacko Badillo Escamilla, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), junto a sus compañeras y compañeros diputados, se comprometieron a trabajar con diálogo, respeto, apertura y cordialidad.

Participaron, además de Jacko Badillo, las diputadas Diana Bernabé Vega, Marisol Bazán Fernández, Violeta Martínez Pacheco, Catalina Apolinar Santiago, Guadalupe García Villalva, Claudia Sierra Pérez, Luissana Ramos Pineda, Araceli Ocampo Manzanares y Glafira Meraza Prudente, así como los diputados, Héctor Suárez Basurto, Carlos Eduardo Bello Solano, Marco Tulio Sánchez Alarcón, Vladimir Barrera Fuerte, Rafael Martínez Ramírez, Pánfilo Sánchez Almazán, Aristóteles Tito Arroyo, Juan Valenzo Villanueva y Miguel Angel Rabadán Alvar.

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