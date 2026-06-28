Propone Diputada garantizar la educación plurilingüe en Guerrero

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Chilpancingo, Gro., a 28 de Junio del 2026.– La diputada Araceli Ocampo Manzanares, propuso una iniciativa con el propósito de sustituir el paradigma de la educación bilingüe por el de educación plurilingüe e intercultural para los pueblos indígenas y afromexicano de Guerrero.

La propuesta de reforma al artículo 188, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Guerrero, fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

En su exposición, la legisladora destacó que, es necesario evolucionar hacia modelos que promuevan el diálogo intercultural y el respeto por otras culturas, reconociendo que la diversidad lingüística es una riqueza que debe protegerse.

“Una educación plurilingüe implica que el sistema educativo incorpore las lenguas maternas de los educandos, promueva el respeto a las distintas expresiones culturales y facilite el diálogo intercultural entre los diversos grupos que integran la sociedad”, dijo.

Refiere que la propuesta busca armonizar la Constitución local con el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando mecanismos que permitan el fomento, la subsistencia, el enriquecimiento y el orgullo de las culturas indígenas y afromexicanas.