Firma la UAGro un convenio de colaboración con la Línea de Autobuses Estrella de Oro

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Resalta el rector Javier Saldaña Almazán los beneficios de esta importante alianza

Chilpancingo, Gro., a 08 de Abril del 2026.- La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) sigue fortaleciendo alianzas que benefician directamente a la comunidad universitaria.

La institución suscribió un convenio de colaboración con la Línea de Autobuses Estrella de Oro, gracias a la disposición de la Ing. Elifelet Juárez Compañ, Gerente Comercial Zona Costa de Estrella de Oro S.A. de C.V.

El rector de esta institución, Javier Saldaña Almazán firmó este convenio, con el que la Uagro fortalece sus alianzas y logra apoyos importantes para la comunidad estudiantil.

Este acuerdo ofrece importantes beneficios para las y los estudiantes, descuentos especiales en tarifas de boletos de autobús, además de oportunidades para realizar prácticas profesionales y servicio social.

“En este retorno del periodo vacacional, ¡no olvides hacer valer este beneficio! Acércate a cualquier sucursal de Estrella de Oro y disfruta de las ventajas que hemos conseguido para ti”, finalizó Saldaña Almazán.