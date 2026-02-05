Anuncio

El Presidente de la JUCOPO, reafirmó respeto a la vida interna de Morena ante posibles alianzas

Chilpancingo, Gro. a 04 de Febrero del 2026.– El diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, afirmó que el diálogo debe seguir siendo la principal herramienta para atender conflictos sociales como el bloqueo registrado en la Autopista del Sol y la carretera federal, al tiempo que reconoció la actuación del Gobierno del Estado para establecer mesas de trabajo y canales de comunicación con los grupos movilizados.

El legislador destacó la apertura mostrada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y por la Secretaría General de Gobierno para atender las demandas planteadas, lo que ha permitido avanzar en la atención del conflicto sin criminalizar la protesta social.

Urióstegui García reiteró su respeto a la libertad de expresión y a la libre manifestación, aunque advirtió que las movilizaciones que afectan vías estratégicas en fechas clave, como los fines de semana largos, generan impactos económicos importantes, particularmente en el sector turístico, en un contexto en el que Guerrero busca consolidar su proceso de recuperación.

Respecto al debate sobre el uso legítimo de la fuerza pública, señaló que se trata de un tema que deberá analizarse con responsabilidad en el Congreso del Estado, sin restringir derechos fundamentales, pero reconociendo la necesidad de discutir mecanismos que permitan garantizar el orden y la movilidad.

En cuanto a los protocolos carreteros, recordó que existen propuestas para que las autoridades federales responsables de las vías de comunicación actúen de manera preventiva mediante información anticipada a turistas, desvíos viales y señalización adecuada, sin prohibir las movilizaciones. Reconoció que durante el bloqueo se implementaron algunas acciones informativas, aunque consideró necesario reforzarlas.

El presidente de la Jucopo informó además que el Congreso del Estado y el Gobierno estatal avanzan en un proyecto para regular de manera clara la operación de las policías comunitarias, delimitando sus zonas de actuación y diferenciándolas de otros grupos de civiles armados que operan fuera del marco legal, iniciativa que podría presentarse en fechas próximas.

En otro tema, Urióstegui García aseguró que será respetuoso de la vida interna de Morena y de las decisiones que se tomen al interior del partido, al tiempo que afirmó que la prioridad de las y los legisladores es cumplir con su responsabilidad institucional desde el Congreso del Estado.

Reconoció el liderazgo del dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, y señaló que existe un proceso interno y una comisión nacional encargada de evaluar el ingreso o participación de nuevos perfiles, el cual deberá respetarse.

Respecto a las alianzas parlamentarias con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, sostuvo que se mantiene el trabajo conjunto al interior del Congreso, con respeto a las opiniones de cada fracción y con disposición permanente al diálogo para construir acuerdos en beneficio de Guerrero.

Finalmente, señaló que su labor legislativa continuará alineada al trabajo institucional de Morena y al proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, priorizando el fortalecimiento del Congreso del Estado y la atención de las necesidades de las y los guerrerenses.