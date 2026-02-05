Estamos atendiendo a la Sierra, tienen nuestro respaldo en el discurso y en el recurso: Evelyn Salgado 

Anuncio

Destina la Gobernadora más de 117 MDP en obras e inversión social para el Municipio de Leonardo Bravo

Diálogo, obras y presencia del estado consolidan la paz social en Chichihualco

Leonardo Bravo, Gro., a 04 de Febrero del 2026.- Más de 117 millones de pesos han sido destinados a obras públicas e inversión social en el municipio de Leonardo Bravo, como parte del compromiso del gobierno de Guerrero con el desarrollo integral de la Sierra, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante una gira de trabajo en la cabecera municipal de Chichihalco.

Desde la explanada central, ante habitantes, estudiantes, comisarios, campesinos y transportistas, la mandataria estatal subrayó que los recursos van directamente al pueblo, sin intermediarios, y se traducen en caminos, obras, acciones y programas sociales que atienden necesidades históricas de la región.

“Le cumplimos a la Sierra con hechos. Aquí vamos a estar con obras, programas sociales y con todo el gabinete de seguridad para seguir avanzando en las tareas de pacificación y bienestar”, expresó la gobernadora, al reiterar su respaldo para la Sierra como la octava región del estado.

Entre las acciones más relevantes, destacó la intervención de 10 escuelas con una inversión superior a 14 millones de pesos, así como cinco obras carreteras en distintos puntos del municipio. Recordó que el año pasado se construyó el boulevard de Chichihualco con una inversión superior a 15 millones de pesos.

Para este 2026, anunció la rehabilitación de la carretera Filo de Caballos–Verde Rico y la gestión ante la SICT para impulsar más caminos artesanales que fortalezcan la conectividad de la Sierra.

Durante la presentación de obras y acciones para Leonardo Bravo, se detalló la mezcla de recursos para el camino a Iyotla, la rehabilitación del Puente Iyotla I, la pavimentación de 1.3 kilómetros del tramo El Naranjo–Chichihualco, así como la atención al camino Cruz de Ocote–Iyotla.

Además, se informó que este año quedará concluido el eje carretero Corral de Piedra, y que se intervendrá el paso Las Truchas para evitar posibles afectaciones mayores durante la temporada de lluvias.

El titular de CAPASEG, Facundo Gastélum Félix, informó que en lo que va de la administración de Evelyn Salgado Pineda se han incorporado al servicio de agua potable a un total de 68 mil 263 personas y se ha mejorado el servicio a más de 545 mil ciudadanos mediante las instalaciones de 11 mil tomas domiciliarias, instalando más de 565 kilómetros de tubería, mejorando la infraestructura hidráulica en todo el estado.

En el municipio de Leonardo Bravo, Gastélum dijo que se rehabilitan los sistemas de agua potable de Corral de Piedra e Iyotla, y este año se intervendrán, en coordinación con el gobierno municipal, los sistemas de El Naranjo, Yextla, Tierra Colorada, Las Joyitas, Tepozonalco, Campo de Aviación, Filo de Caballos, Carrizal y La Escalera, para beneficiar a más de 9 mil habitantes.

El secretario general de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, afirmó que en Chichihalco se ha avanzado en la construcción de la paz mediante el diálogo permanente y el trabajo diario de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

“Seguiremos resolviendo los conflictos atendiendo las causas profundas de la violencia, con la herramienta más importante: el diálogo”, puntualizó.

Durante el evento, el alcalde de Leonardo Bravo, Leonardo Maldonado Zúñiga y habitantes de Chichihualco sorprendieron a la gobernadora cantándole Las Mañanitas e hizo la tradicional partida de pastel, como una muestra de cariño por su cumpleaños.

A la gira asistieron también la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel; el titular de CICAEG, Martín Vega González; el titular de IGIFE, Enrique Ramírez Barrios; la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, así como integrantes del gabinete estatal y autoridades municipales.