Congreso analiza exhorto por denuncia contra agente del Ministerio Público en Guerrero

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Chilpancingo, Gro., a 06 de Abril del 2026.– La Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado de Guerrero analiza un exhorto dirigido al Fiscal General del Estado para que informe sobre una denuncia que involucra a un agente del Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Altamirano, ubicado en el municipio de San Luis Acatlán, y precise la situación laboral de dicho elemento.

La propuesta fue presentada por el diputado Edgar Ventura de la Cruz, a la que se adhirieron las diputadas Leticia Mosso Hernández y Araceli Ocampo Manzanares. Al exponerla, se señaló que el agente del Ministerio Público fue denunciado ante la Agencia de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, ya que, de acuerdo con la denuncia, ejerció violencia contra una mujer.

Indicó que, posteriormente, y tras una protesta pacífica, se logró que dicho agente del Ministerio Público fuera removido del cargo y cambiado de adscripción.

“Me parece que, sin lugar a duda, en el combate a la corrupción y a la violencia contra las mujeres debemos realizar todas las acciones necesarias para prevenir, atender, erradicar y sancionar cualquier tipo de violencia. No podemos permitir que en las instituciones encargadas de brindar protección se realicen prácticas que atenten contra la dignidad y la integridad física de las mujeres”, expresó.

Por ello, se propuso exhortar al Fiscal General del Estado de Guerrero para que informe al Congreso, en un plazo de 15 días, la situación jurídica del agente del Ministerio Público denunciado, precisando si continúa en funciones, cuál es su lugar de adscripción y si se inició algún procedimiento de responsabilidad derivado de los señalamientos en su contra.

Asimismo, se solicitó que se brinden las medidas cautelares que conforme a derecho correspondan, a fin de garantizar la integridad física de la denunciante.