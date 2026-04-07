PRD se mantiene vigente en Guerrero rumbo a 2027, afirma Evodio Velázquez

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El ex alcalde de Acapulco advierte apertura a perfiles externos, pero sin ceder a intereses ajenos

Gabriela Martínez/DigitalGuerrero

Acapulco, Gro., a 07 de Abril del 2026.— El ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, aseguró que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se mantiene vigente en Guerrero y se perfila como una alternativa política de cara a las elecciones de 2027.

En entrevista, el también exdirigente estatal señaló que, pese a la pérdida de registro a nivel nacional, el partido atraviesa en la entidad un proceso de reconstrucción, respaldado por una estructura que —dijo— le permitirá competir tanto de manera independiente como en alianza con otras fuerzas de izquierda.

“El PRD está listo para recuperar su papel histórico dentro de un movimiento de lucha que lleva décadas, y buscamos unir esfuerzos con partidos de izquierda que siguen vigentes”, expresó.

En el plano personal, Velázquez Aguirre subrayó su permanencia en el partido, a pesar de haber recibido invitaciones para integrarse a otras fuerzas políticas, incluido el partido en el gobierno.

“Soy un hombre congruente. Nací perredista, soy perredista y quiero seguir siéndolo”, afirmó.

El exalcalde destacó además su trayectoria política, asegurando que ha ganado todas las elecciones en las que ha participado y que nunca ha abandonado un cargo público.

“Podrán decir muchas cosas, pero nunca he dejado un encargo a la mitad ni me he doblegado ante la adversidad”, sostuvo.

Sobre el futuro del PRD, consideró que el partido tiene aún mucho que aportar, con una renovación basada en liderazgos territoriales y una nueva visión política.

Asimismo, confirmó que el instituto político mantiene apertura para recibir a perfiles externos, algunos de ellos con reconocimiento público, interesados en participar en el proceso electoral próximo.

No obstante, advirtió que dicha apertura no implicará ceder a intereses ajenos.

“El PRD dialogará con todos, pero no se prestará a ser utilizado por actores que busquen imponer condiciones desde otros partidos”, puntualizó.

En ese sentido, enfatizó que quienes deseen integrarse deberán primero definir su situación política antes de iniciar cualquier acercamiento formal.

“Cuando exista un interés real de construir dentro del PRD, la dirigencia estará en condiciones de dialogar y encontrar coincidencias”, concluyó.