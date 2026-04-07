Destaca Uriostegui García aprobaciones del Congreso del último mes

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Chilpancingo, Gro., a 06 de Abril del 2026.- El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Jesús Urióstegui García, resaltó los trabajos realizados durante el mes de marzo, periodo en el que dio inicio el Primer Periodo Ordinario del Segundo Año Legislativo.

El legislador señaló que los avances en el Congreso han sido posibles gracias a la disposición de sus integrantes, el respeto a la diversidad de ideologías y la constante comunicación entre las y los coordinadores parlamentarios.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena destacó que, entre los temas aprobados, se encuentra la minuta de reforma al artículo 123 constitucional en materia de reducción de la jornada laboral, para establecer un máximo semanal de 40 horas; así como la reforma al artículo 127, en materia de límites a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

Asimismo, informó que, además de los asuntos impulsados por la Federación, los cuales fueron abordados con responsabilidad, también se han aprobado iniciativas que inciden directamente en la población, promovidas por las y los integrantes de la LXIV Legislatura.

Entre estas, destacó la derogación de disposiciones del Código Civil del Estado que podían interpretarse como un permiso de emancipación o que facilitaban las uniones de niñas, niños y adolescentes.

También se aprobó un dictamen que reforma los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Número 18 de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, con el objetivo de fortalecer los criterios de regulación y control de las percepciones, conforme a los principios de legalidad, transparencia, austeridad y proporcionalidad.

De igual forma, se avalaron reformas y adiciones a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero y a la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado, en materia de autonomía sindical. Asimismo, se aprobaron reformas a la Ley de Salud para priorizar la atención a la salud mental, así como modificaciones al Código Penal.

Urióstegui García agregó que también se aprobaron diversos exhortos dirigidos a autoridades de los tres niveles de gobierno en materia ambiental, educativa, de salud y cultural; entre ellos, acciones para el retiro de cableado en desuso, la garantía de audiencias públicas y la realización del XVIII Parlamento Infantil del Estado de Guerrero, programado para los días 22 y 23 de abril del presente año.

Finalmente, reiteró el compromiso de continuar trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, que encabeza la maestra Evelyn Salgado Pineda, privilegiando el diálogo, la construcción de acuerdos y el respeto a la investidura de quienes integran el Poder Legislativo, con el propósito de contar con un marco jurídico acorde con las necesidades de Guerrero.