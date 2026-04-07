Fortalece Evelyn Salgado los proyectos de obras 2026 y evalúa los avances en las zonas prioritarias de Guerrero

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Chilpancingo Gro. a 06 de Abril del 2026.- Para que las obras sigan avanzando con orden, planeación y un impacto en la vida de las familias guerrerenses, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sostuvo una reunión de trabajo con funcionarios de su gabinete y titulares de las dependencias ejecutoras de obras, para fortalecer el trabajo coordinado interinstitucional del gobierno del estado.

La mandataria estatal revisó a detalle los proyectos que se tienen en marcha y definió las acciones para renovar la infraestructura social en las distintas regiones, priorizando aquellas que atienden necesidades básicas y mejoran la conectividad.

En esta reunión de trabajo participaron la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel; el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado, Martín Vega González; el titular de la Capaseg Guerrero, Facundo Gastélum Félix, así como el director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa, Enrique Ramírez Barrios.