Entrega Evelyn Salgado Pineda la Tarjeta Dorada a adultos mayores de Acapulco

Se trata de un programa que busca reconocer la trayectoria y garantizar una vida plena a los beneficiarios

Acapulco, Gro., a 05 de Noviembre del 2025.- Como un acto de gratitud y justicia social, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó apoyos del programa Tarjeta Dorada, en beneficio de adultos mayores, con lo que se busca reconocer su trayectoria y garantizar una vida plena, con bienestar y dignidad. A través de este programa, podrán acceder a diversos descuentos, así como facilidades en diversos trámites; para Acapulco, se tiene como meta apoyar a poco más de 10 mil personas.

“Nuestro compromiso es seguir construyendo, de la mano de todas y de todos ustedes, un Guerrero donde nadie se quede atrás, donde nadie se quede fuera y donde todas las personas, sobre todo nuestras personas adultas mayores, puedan vivir con dignidad, que el bienestar alcance a cada familia”, expresó la mandataria en su mensaje pronunciado ante beneficiarios de diversas colonias del puerto.

En el evento que se llevó a cabo en la explanada de la Promotora Turística de Guerrero (Protur), la jefa del Ejecutivo estatal dijo que las personas adultas mayores son la memoria viva de Guerrero, son la raíz que sostiene a las familias y es el reflejo más profundo de la historia. Por ello, se puso en marcha este programa, que se convierte en una herramienta para mejorar diversos ámbitos de su vida cotidiana.

“Que el reconocimiento a nuestros adultos mayores permanezca como ejemplo, porque quien honra su pasado, construye su futuro y en Guerrero lo hacemos poniendo en alto a quienes nos dieron raíces, a quienes nos dieron historia, justicia y amor por esta tierra, que son ustedes, nuestros adultos mayores”, añadió.

Con la presencia de beneficiarios de colonias como Guerrero, Libertadores, La Sabana, La Frontera, El Retorno, Jacarandas, Mártires de Cuilapan, San Agustín, Benito Juárez, Coloso, 5 de mayo, Zapata y Lirios, la mandataria estatal anunció que se trabaja para que esta acción llegue a más personas en todo el estado.

Durante su participación, el secretario de Bienestar en Guerrero, Pablo André Gordillo Oliveros dijo que este programa de apoyo integral es de carácter universal, está destinado para personas mayores de 60 años; señaló que hay un gran trabajo para sumar a nuevos beneficiarios, pero también a más establecimientos como parte de la red de apoyo. “El objetivo es llegar a todas las personas adultas mayores de Guerrero y coadyuvar con su bienestar, dignidad a través de este programa que si bien, no representa un apoyo económico directo con recursos, sino más bien, ofrece grandes beneficios de descuentos”, explicó.

A nombre de los beneficiarios, Aracely Vega Iniestra, de la colonia Renacimiento, agradeció este apoyo, que es de gran importancia para este sector poblacional. “En el pasado nadie nos había regresado a ver, hasta que usted llegó gobernadora; gracias por crear Tarjeta Dorada, que será de gran beneficio de todos nosotros, y a nombre de las personas adultas mayores de Acapulco, le doy el más sincero agradecimiento”, dijo.

Mediante la Tarjeta Dorada, los beneficiarios tienen diversos descuentos en rubros como hospedaje, restaurantes, farmacias, transporte y servicio, mediante la red de instituciones y empresas, como son el pago de tenencia, Registro Público de la Propiedad, Coordinación Técnica del Registro Civil, Zoochilpan, entre otros.

Asistieron a este evento la diputada local y presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, Ana Lilia Botello Figueroa; el secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco; el oficial mayor de la Sefina, Ricardo Salinas Méndez; el beneficiario Margarito Tenorio Castro, así como invitados especiales.