Presentan convocatoria de la “Embajadora de la Plata 2025” en Taxco de Alarcón: Secultura

Taxco de Alarcón, Gro., a 05 de Noviembre del 2025.– El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura presentó la Convocatoria de la “Embajadora de la Plata 2025”, como parte de la “88° Feria Nacional de la Plata”.

Lo anterior fue dado a conocer por la secretaria de Cultura, Aída Melina Martínez Rebolledo, en conferencia de prensa acompañada del presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, donde se informó sobre los requisitos para participar y los aspectos a evaluar en base a los criterios como: Amor por la cultura, conocimiento histórico, apoyo popular y desenvolvimiento escénico.

Asimismo, se anunció que todas las participantes recibirán el nombramiento de “Guardianas de la Cultura de la Ciudad de la Plata” y se otorgarán reconocimientos especiales en las categorías de: Mejor Traje Estilizado, Señorita Simpatía y Señorita Fotogenia.

Martínez Rebolledo, dijo que con el certamen, el gobierno del estado, que encabeza Evelyn Salgado Pineda, a través de la Secretaría de Cultura reafirman su compromiso con la preservación de las tradiciones, el impulso al talento y la identidad cultural de las jóvenes guerrerenses.