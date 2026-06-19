Estudiantes llevan propuestas al Congreso; impulsan reforma educativa para fortalecer la cultura

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 18 de Junio del 2026.- La voz de las y los estudiantes resonó en la máxima tribuna legislativa de Guerrero durante la décimo octava edición del Parlamento Estudiantil, donde David Ricardo Blas Barragán, alumno de la Escuela Secundaria “Dr. Galo Soberón y Parra”, presentó una iniciativa para reformar la Ley Número 464 de Educación del Estado e incorporar un Programa Estatal de Cultura de la Legalidad en todos los planteles educativos.

La propuesta busca que el respeto a las normas, la participación ciudadana y los valores cívicos formen parte de la vida cotidiana de las escuelas, contribuyendo a la formación de estudiantes comprometidos con la legalidad y la convivencia armónica.

El secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña, encabezó la apertura de este ejercicio democrático impulsado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y destacó que las ideas y planteamientos de las y los jóvenes tienen un impacto que trasciende el recinto legislativo, al generar reflexión y cambios positivos en sus escuelas, familias y comunidades.

Asimismo, expresó su respaldo a la propuesta presentada por David Ricardo Blas Barragán y anunció que dará seguimiento a la iniciativa para fortalecer acciones orientadas a promover la cultura de la legalidad en el sistema educativo estatal.

Durante la sesión, el parlamentarista Artemio Maza Palacios, representante de la región Tierra Caliente, presentó una propuesta enfocada en erradicar prácticas de corrupción, favoritismo y conductas ilícitas en los centros escolares, al señalar que estos fenómenos afectan la confianza de los estudiantes y debilitan la vida institucional.

Por su parte, Karla Sarahí Rubio Nico, representante de la región Montaña Alta, propuso fortalecer el respeto a los derechos humanos y combatir los estereotipos de género en los espacios educativos, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades para todas y todos los estudiantes.

En esta edición participaron 41 alumnas y alumnos de secundaria provenientes de las ocho regiones de Guerrero, quienes debatieron y presentaron propuestas relacionadas con la transparencia, la inclusión, la igualdad y la construcción de entornos escolares libres de violencia.

El Parlamento Estudiantil forma parte de las acciones que impulsa la Secretaría de Educación Guerrero para fortalecer el pensamiento crítico, la participación democrática y la formación integral de las juventudes, en congruencia con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.