Evelyn Salgado impulsa más de mil 500 obras educativas con inversión histórica de 2 mil 300 MDP en Guerrero

Anuncio

La gobernadora anunció que para 2026 se construirán 119 nuevas obras educativas con una inversión superior a los 500 millones de pesos

Más de un millón 100 mil estudiantes se benefician con acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento escolar en las ocho regiones del estado

Chilpancingo, Gro., a 18 de Junio de 2026.– En la ruta de seguir transformando la educación y garantizar espacios dignos para el aprendizaje de las nuevas generaciones, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que durante su administración se han realizado más de mil 500 acciones de infraestructura educativa en Guerrero, con una inversión histórica superior a los 2 mil 300 millones de pesos, beneficiando a más de un millón 100 mil estudiantes en todas las regiones de la entidad.

Durante una transmisión en vivo, acompañada por el director general del Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Enrique Ramírez Barrios, la mandataria estatal destacó que cada obra representa una oportunidad para fortalecer el desarrollo académico, social y humano de niñas, niños y jóvenes guerrerenses.

“Cuando construimos aulas, rehabilitamos escuelas o equipamos planteles, no solamente estamos haciendo infraestructura; estamos generando oportunidades, bienestar y desarrollo para Guerrero. Estamos construyendo un mejor presente y un mejor futuro para nuestras niñas, niños y jóvenes”, expresó Evelyn Salgado.

La gobernadora subrayó que la educación es una de las prioridades de su administración, por lo que se continúa impulsando una estrategia integral para mejorar las condiciones de los centros escolares, garantizando espacios seguros, funcionales y adecuados para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por su parte, el director del IGIFE, Enrique Ramírez Barrios, detalló que las más de mil 500 acciones realizadas incluyen la construcción y rehabilitación de edificios escolares, aulas didácticas, sanitarios, direcciones, laboratorios, talleres, canchas deportivas, plazas cívicas, techumbres, bardas perimetrales, sistemas eléctricos, así como la dotación de mobiliario y equipo de cómputo.

Asimismo, informó que para este 2026 se tiene programada la ejecución de 119 nuevas obras educativas con una inversión superior a los 500 millones de pesos, que permitirán continuar fortaleciendo la infraestructura escolar y ampliar las oportunidades de desarrollo para miles de estudiantes guerrerenses.

Evelyn Salgado resaltó que estos resultados son producto de la coordinación permanente con el Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como del trabajo conjunto con las dependencias federales y estatales involucradas en la consolidación de una educación más incluyente y de calidad.

Como parte de los avances alcanzados en este rubro, la gobernadora destacó la construcción de 19 nuevos bachilleratos y telebachilleratos en 12 municipios del estado, ampliando la cobertura educativa de nivel medio superior y acercando oportunidades de formación académica a comunidades que históricamente carecían de estos servicios.

En cuanto a la distribución regional de la inversión, se informó que en Acapulco se han realizado 239 acciones con una inversión superior a los 343 millones de pesos; en la región Centro se ejecutaron 311 obras con una inversión de 435 millones de pesos; mientras que en la Costa Chica se destinaron más de 271 millones de pesos y en la Costa Grande 218 millones de pesos para un total de 368 acciones.

En la región Norte se llevaron a cabo 182 obras con una inversión de 288 millones de pesos; en la Sierra se realizaron 77 acciones con recursos por 156 millones de pesos; y en Tierra Caliente se ejecutaron 93 obras con una inversión de 183 millones de pesos.

El gobierno del estado continúa fortaleciendo la infraestructura educativa como una herramienta fundamental para impulsar la transformación, el bienestar y el desarrollo integral de las y los estudiantes guerrerenses.