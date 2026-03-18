Exhorta Congreso a salud a intensificar difusión sobre el virus Coxsackie

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Chilpancingo, Gro., a 17 de Marzo del 2026.- El Congreso del Estado exhortó titular de la Secretaría de Salud de Guerrero a implementar estrategias de difusión, tanto en medios electrónicos como físicos, sobre la prevención del contagio y los síntomas del virus coxsackie, conocido como “enfermedad de manos, pies y boca”, con énfasis en instituciones educativas de nivel inicial en todos los municipios de la entidad.

En el dictamen emitido por la Comisión de Salud, derivado de una propuesta presentada por las diputadas Beatriz Vélez Núñez y Jhobanny Jiménez Mendoza, y a la que se adhirieron las diputadas María Irene Montiel Servín y María de Jesús Galeana Radilla (en su momento, diputada suplente en funciones), se destaca que este llamado busca fortalecer las estrategias de difusión e información en centros educativos de nivel inicial en los municipios del estado.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Beatriz Vélez Núñez señaló que el virus coxsackie se transmite con facilidad en entornos escolares y comunitarios, y que en Guerrero se han documentado brotes recientes en municipios como Chilpancingo, Eduardo Neri, Tixtla, Chilapa y Acapulco. Agregó que la falta de información clara genera incertidumbre y, en ocasiones, prácticas inadecuadas de cuidado.

Asimismo, consideró que las campañas de difusión son una herramienta eficaz para las familias y comunidades educativas, fomentando hábitos de higiene y la detección temprana de síntomas.

Destacó que el exhorto no invade competencias del Poder Ejecutivo, sino que refuerza la coordinación interinstitucional entre las Secretarías de Salud y de Educación, así como con los municipios, dado que la difusión de información clara y accesible es una medida de bajo costo, pero de alto impacto social y sanitario.

En ese sentido, manifestó que la prevención siempre será más eficaz y menos costosa que la atención de brotes masivos, porque “con campañas de información fortalecemos la corresponsabilidad entre familias, escuelas y autoridades, reducimos contagios, protegemos a la población vulnerable y garantizamos el derecho a la salud de nuestras niñas y niños”.

*DICTÁMENES*

El Pleno del Congreso del Estado aprobó exhortar a la persona titular de la Comisión Federal de Electricidad, para que en coadyuvancia con las y los titulares de los ayuntamientos de los municipios del estado, establezcan estrategias para el retiro de cableado en desuso en los postes, mismos que generan contaminación visual, daños a la infraestructura y condiciones de inseguridad para los peatones. Fundamentó la diputada Violeta Martínez Pacheco en su calidad de presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

El Congreso del Estado aprobó un exhorto a los ayuntamientos de los municipios de Tecpan de Galeana, Atoyac de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Benítez, Petatlán, Iliatenco y San Luis Acatlán, para que dentro de sus capacidades presupuestales, destinen recursos para actividades encaminadas a la preservación del jaguar. Fundamentó la diputada Irene Montiel Servín como integrante de la Comisión de Recurso Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.

Diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron exhortar a los 84 ayuntamientos del estado y al Concejo Municipal de Ayutla de los Libres, para que, a través de sus áreas competentes, realicen y garanticen periódicamente audiencias públicas, con la finalidad de fortalecer la democracia y la participación ciudadana, impulsando el desarrollo y bienestar de la comunidad.