Respalda Congreso de Guerrero Plan B electoral de Sheinbaum; reconoce Urióstegui atención de Evelyn Salgado ante bloqueo en Chilpancingo

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Chilpancingo, Gro., a 17 de Marzo del 2026.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero, Jesús Urióstegui García, expresó el respaldo total de la bancada de Morena al llamado *Plan B* de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al tiempo que reconoció la actuación del gobierno estatal encabezado por Evelyn Salgado Pineda ante el bloqueo registrado el pasado fin de semana en Chilpancingo.

En entrevista, el legislador fue enfático al señalar que existe plena disposición política e institucional para acompañar la propuesta federal, la cual contempla, entre otros puntos, un posible tope presupuestal a los congresos locales.

“Todo el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum; es una propuesta que debe analizarse, pero desde Guerrero hay voluntad para avanzar”, sostuvo.

Urióstegui García reconoció que, de aprobarse el planteamiento, el Congreso estatal enfrentaría un ajuste significativo, lo que obligaría a una reingeniería administrativa profunda. No obstante, subrayó que el Poder Legislativo ya ha venido aplicando políticas de austeridad en los últimos años.

“El Congreso ha transitado con presupuestos más conservadores desde 2024; seguiremos en esa ruta de austeridad sin afectar a la base trabajadora, que es nuestra prioridad”, afirmó.

Sobre si el presupuesto actual es oneroso, el diputado insistió en que será necesario un análisis minucioso una vez que la iniciativa avance, reiterando que el compromiso es optimizar recursos sin comprometer la operatividad legislativa.

Reconoce atención al bloqueo en Chilpancingo

En otro tema, el también coordinador de la bancada de Morena aclaró que el Congreso no ha promovido el uso de la fuerza pública ante manifestaciones, en referencia al bloqueo que paralizó por varias horas la capital del estado.

Explicó que el exhorto emitido fue dirigido a instancias federales como Capufe para prevenir este tipo de situaciones, no para reprimirlas.

Asimismo, destacó la intervención del gobierno estatal, al señalar que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda mostró disposición al diálogo y atención directa.

“Fuimos testigos de que hubo mesas de trabajo y atención en territorio; hay disposición del gobierno del estado para resolver este tipo de conflictos”, puntualizó.

Llamado a la coordinación ante violencia en Acapulco

Respecto a los recientes hechos de violencia en Acapulco, Urióstegui García hizo un llamado a reforzar la coordinación entre los tres niveles de gobierno, especialmente en un contexto de alta afluencia turística.

Señaló que existe voluntad tanto del gobierno federal como estatal, por lo que exhortó a los municipios a sumarse de manera activa a las estrategias de seguridad.

“La coordinación es clave; cuando los tres órdenes de gobierno trabajan juntos, se pueden enfrentar mejor los retos en materia de seguridad”, indicó.

El legislador reiteró que, desde el Congreso de Guerrero, se mantendrá una postura de respaldo a las reformas federales, acompañada de responsabilidad institucional para implementar los ajustes necesarios, así como de colaboración con las autoridades estatales y municipales para atender los desafíos sociales y de seguridad en la entidad.